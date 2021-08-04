Эколог рассказал, чем опасно нашествие стрекоз в Краснодаре

Фото: Андрей ГРАДОВ.

В этом году природа берет свое. После июльских потопов Краснодарский край превратился в джунгли. Змеи, тля и божьи коровки буквально облепили курорты. Еще одна беда - комары, которые особенно не дают покоя жителям и гостям региона, кажется, уже с апреля. А сейчас люди стали говорить о нашествии стрекоз.

В социальных сетях появился ролик, на кадрах которого видно сотни насекомых. Крылатые слетелись в Краснодар и обосновались на фасаде одного из домов. К такому массовому отдыху нежданных гостей жители квартир уж точно не были готовы.

- Знакомьтесь. У Вас новые соседи. Нашествие стрекоз на Энке, - говорит автор ролика Андрей Градов.

Но, как говорят ученые, ничего сверхъестественного нет.

- В последнее время в Краснодаре действительно наблюдается большое количество стрекоз. Это вполне нормальное явление, которое фиксируется ежегодно, - заверил «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - У стрекоз бывают вспышки и спады численности. Если год был благоприятным для размножения, то их становится больше.

По словам специалиста, эти насекомые появляются с конца июня.

- Но именно с начала августа в городе чаще можно встретить крупных особей. Потому люди стали обращать на них внимание, - объясняет Вениамин Голубитченко.

Но главный вопрос, который заботит многих, - чем чревато такое нашествие стрекоз?

- Стрекозы миролюбивые и ни на кого не нападают, так что жителям многоэтажки бояться нечего. Не представляют угрозы они и для животных, - добавляет «КП» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко. - Поскольку стрекозы являются хищниками и поедают мелких летающих насекомых, в том числе комаров и кровососущих мошек, то человеку от них только польза.