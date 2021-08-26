«Хотим плавать - будем, что нам запрет?»: Пляжи в Анапе в последние дни августа забиты под завязку, несмотря на ограничения

Фото: кадр из видео.

После жуткой непогоды, которая бушевала в Краснодарском крае, прошла неделя. Многие районы уже оправились, хотя есть города, которые до сих пор не пришли в себя - здесь идут восстановительные работы. Так, например, в Анапе сразу несколько населенных пунктов после залповых ливней ушли под воду: затопило дворы, дома, дороги, размыло пляжи. Поэтому здесь все еще действует режим ЧС. И, как говорят в мэрии, снимут его только после того, как полностью приведут в порядок пляжи и дороги.

Конечно, уже сейчас того хаоса, что был после стихии, на курорте нет. Тем не менее в морской воде лучше не плавать. Дело в том, что накануне специалисты Анапского отдела Роспотребнадзора взяли пробы. Они показали, что микробиологические показатели в образцах не соответствуют нормам, то есть плавать в такой воде людям не безопасно. Об этом туристов тут же поспешили предупредить. Но, кажется, ограничения никого не волнуют.

Несмотря на запреты, туристы повалили на пляжи, как только прекратились ливни. Да и сейчас у моря ажиотаж. 26 августа один из пляжей в Витязево забит под завязку. С раннего утра муравейник из полуголых мужчин, женщин и детей растянут на сотни метров вдоль побережья.

- В 9 утра у моря аншлаг. Людей много, как на берегу, так и в воде. Сегодня обещают жару до +32°, солнечно - погода шикарная, - рассказывает житель Анапы Андрей Маковозов. - Сохраняется запрет на купание, но это никого не останавливает.

Ажиотаж на курорте вполне объясним. Последние дни августа - отдыхающие догуливают свой отпуск и, конечно, не хотят сидеть в номерах.

- Хотим плавать - будем, что нам запрет? - отвечают туристы.

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