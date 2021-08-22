«Что нам потоп, когда путевки сгорают!»: В Анапе туристы отдыхают на размытых после наводнения пляжах

Фото: кадр из видео.

Залповые ливни, прошедшие в Анапе, доставили немало хлопот местным жителям и экстренным службам. Дожди затопили улицы, размыли пляжи. Чтобы избавиться от большого количества воды, в городе копали траншеи и сносили ларьки. Словом, делали все, чтобы справиться с последствиями стихии.

Накануне ночью канал рыли в поселке Джемете, который сильнее всего пострадал от непогоды. Напомним, населенный пункт ушел под воду в считанные часы - тонули даже автобусы.

- Весь день вчера работала техника, разгребали песок, "раскидали" дюны, чтобы проложить вот такой "тоннель". И теперь с Гостевого проезда вытекает вода - это был один из самых проблемных участков, - рассказывает местный житель Андрей Маковозов, записавший на видео результаты грандиозной работы. - Конечно, для коммунальных служб первоочередная задача - отвести воду с Пионерского проспекта. Проблему решают - сейчас вся вода уходит прямиком в море.

Но это, судя по всему, абсолютно не смущает туристов. Отпускники с раннего утра забили места на пляжах буквально в нескольких метрах от искусственных каналов. Людей, похоже, не волнует, как выглядит берег у моря - главное, что можно расстелить полотенце.

- Что нам потоп, когда путевки сгорают! - смеются туристы, объясняя, почему не сидят в гостинице. - Мы ж приехали не в номерах спать, через пару дней уезжать, а мы толком не загорели.

При этом спасатели не устают напоминать, что купание на всех пляжах запрещено. Несмотря на прекрасную погоду, в море сейчас сильные донные течения, к тому же на курорте могут сформироваться смерчи.

- На вышках спасателей висят красные флаги - купание запрещено! Я думаю, это связано в том числе и из санитарных норм - в воде пока небезопасно плавать, - уточняет Андрей Маковозов.

Стоит сказать, что в Анапе до сих пор не снят режим ЧС. Его отменят только после того, как восстановят пляжи и дороги.

Напомним, штормовое предупреждение на Кубани снова продлили. Теперь оно действует до понедельника, 23 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курорты Кубани превратились в бассейны: когда отступит стихия и снова можно будет купаться и загорать

По прогнозам, штормить будет ещё несколько дней, а потом наступит бархатный сезон (читайте далее)