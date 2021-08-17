Пляжи Анапы идут на рекорд: «Штормовое» не отменили, а людей даже больше, чем до потопа

Фото: кадр из видео.

Анапа продолжает возвращаться к прежней жизни - жуткий потоп добавил хлопот и спасателям, и сотрудникам администрации. Ливни, которые не прекращались больше четырех дней, затопили все вокруг. Большинство улиц уже сухие, но есть районы, в которых лужи до сих пор по щиколотку, - вода полностью не ушла. Кроме того, из-за сильных дождей под Анапой прорвало дамбу - сейчас все силы уходят на восстановление.

Кажется, Анапа будет приходить в себе после такого беспредела непогоды еще не одну неделю. Поэтому режим ЧС на курорте не спешат снимать. Как говорят в мэрии, его отменят только после полного восстановления пляжей и дорог. Но, по всей видимости, никого из туристов нынешняя обстановка не смущает. Отпуск из-за стихии прерывать никто не стал - как только Анапу озарило солнце, к морю ринулись тысячи отдыхающих.

- На центральном пляже Анапы аншлаг. Мне кажется, людей даже больше, чем было до потопа, - говорит Андрей Маковозов, снимая на видео толпы людей, загорающих у воды и плескающихся в море.

На кадрах ролика и правда, невероятное число людей. Это при том, что штормовое предупреждение никто не отменял - купаться в море по-прежнему нельзя. Об этом чуть ли не каждые 10 минут напоминают спасатели.

- В громкоговорителях транслируется предупреждение для отдыхающих. Людей просят выйти из воды, внимательно следить за детьми, поскольку сейчас плавать все еще опасно, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы.

Кстати, синоптики спешат сообщить неутешительные прогнозы - циклон никуда не делся. Он временно переехал в соседний регион, но планирует вернуться. Случиться это может уже в четверг, 19 августа.

Стоит сказать, что непогода похоже не пугает ни туристов в Анапе, ни отдыхающих в Геленджике. Там на днях, пока жители в панике собирали документы и ценные вещи ввиду возможной эвакуации из-за потопа, два товарища решили отдыхать по полной, и несмотря на залповый ливень, все-таки завершить партию в картишки.

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