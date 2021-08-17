Партия будет доиграна: В Геленджике мужчины играли в карты на улице во время потопа

Фото: кадр из видео.

Под натиском небывалой стихии, которая в этот раз длилась не один день, было все Черноморское побережье. Больше всего досталось от непогоды Анапе, которая местами до сих пор в воде. Заливало и Новороссийск - на улицах города-героя невозможно было проехать, а где-то даже и проплыть. Многие туристы думали, что солнечный Геленджик минует стихия, но нет - и здесь жители и гости ощутили на себе гнев небесной канцелярии.

- Уличные кафешки буквально смыло, - рассказывают туристы уже из черноморской бухты.

При этом залповый ливень был таким мощным, что за пару часов в городе выпала норма осадков за четыре месяца. Из-за потопа в Геленджике даже завыли сирены на курорте. Они предупреждали людей, которые находились в зоне подтоплений, о возможной эвакуации. Важно было собрать документы и подготовить вещи первой необходимости. Но кому-то было не до сборов. На одной из улиц Геленджика двое мужчин играли в карты во время потопа.

Пока спасатели и местные власти просили людей оставаться дома, эти два товарища решили отдыхать по полной. Они поставили стол и два стула прямо в бушующий поток.

Этих товарищей сняли случайные прохожие на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, что ноги мужчин были по щиколотку в воде, но это их явно не смущало.

Да и о том, что рискуют, приятели, похоже, не догадывались. В любую минуту их могло смыть потоком воды или, что еще хуже, ударить током, в случае если бы оборвался высоковольтный провод во время стихии. Но партию ж надо доиграть, так что мужчины не останавливались!

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