Потоп в Геленджике 15-16 августа 2021: центр города обесточили, на курорте четырехмесячная норма осадков

Фото пресс-службы администрации города-курорта

Потоп в Геленджике 15-16 августа 2021 ждали. Непогода разгулялась на побережье Черного моря еще в пятницу. Тогда она обрушилась на Анапу. За ночь там выпала месячная норма осадков. Сразу несколько улиц курорта ушли по воду.

Потоп в Геленджике 15-16 августа 2021 случился в воскресенье. За несколько часов в городе выпала норма осадков за четыре месяца.

Фото: instagram.com/alexeybogodistov

- Прогнозы синоптиков всё же оправдались. Сегодня за несколько часов на Геленджик выпало 60 мм осадков, – сказал глава города Алексей Богодистов.

За несколько часов курорт превратился в огромную реку. Очевидцы снимали, как бурные потоки воды уносили с собой столы и стулья с уличных веранд.

Фото: instagram.com/alexeybogodistov

Из-за потопа в Геленджике 15-16 августа 2021 даже завыли сирены. Они предупреждали людей, которые находились в зоне подтоплений, о возможной эвакуации.

Машины спасателей дежурили в низинах курорта. Они просили водителей воздержаться от использования автомобилей.

Фото: instagram.com/alexeybogodistov

Потоп в Геленджике 15-16 августа 2021 был такой силы, что власти приняли решение обесточить центр города. Это позволило избежать трагедии 2021 года. Тогда электрический столб рухнул на землю во время наводнения. Его замкнуло. Несколько человек, которые были рядом, погибли.

Потоп в Геленджике 15-16 августа 2021 ждали спасатели. Они сразу расставили помпы, которые откачали воду из подъездов и подвалов. Это позволило избежать серьезных подтоплений в домах.

Фото: instagram.com/alexeybogodistov

- Как только дождь стих, а вода сошла, начали смывать принесённую потоками грязь и убирать мусор, – добавил Алексей Богодистов.

По словам очевидцев, уже вечером на набережной Геленджика можно было встретить туристов. Она прогуливались по сохнущей брусчатке.