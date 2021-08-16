Фото: instagram.com/andreimakovozov

Непрекращающиеся ливни на побережье стали причиной многих бед. 758 домов оказались затоплены, около 10 тысяч человек сидят без света из-за разгула стихии, десятки машин залило водой по самую крышу - некоторые не подлежат восстановлению. Не успели спасатели закончить устранять последствия непогоды, как случилось еще одно ЧП. Из-за сильных дождей под Анапой прорвало дамбу.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

- В результате обильных осадков и перелива пруда на реке Бердичка Новороссийского района произошел прорыв дамбы, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Водный поток пошел в реку Котлома и перетек из нее в местную речку Анапку.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

- Идет разлив в районе Рассвета, Тарусино, Усатовой Балки и частично Анапской, - поясняют в мэрии. - Однако угрозы для населенных пунктов и жизни и здоровья жителей нет.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

По словам местных властей, сейчас дождь уже прекратился, сток воды происходит по сельхозугодьям.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

- Тем не менее, ситуация постоянно мониторится, - добавляют в администрации курорта. - Помимо установленных автоматических датчиков, по поручению мэра дополнительно выставлены казачьи патрули и наряды полиции, главы Анапского и Гайкодзорского сельских округов держат ситуацию на контроле.

По прогнозам, ситуация стабилизируется к утру 17 августа, когда произойдет перелив воды в анапские плавни.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Кроме того, в краевом оперштабе опровергли информацию о том, что в станице Раевской в Новороссийске прорвало дамбу и вода пошла в сторону Анапы.

- В настоящее время из-за залповых дождей произошло наполнение реки Маскага, - пояснили в оперштабе региона. - «Лишняя» вода уходит в русло реки Анапка, и затем в море.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Напомним, в первые дни непогоды от непогоды сильнее всего пострадали поселок Джемете и село Пятихатки, что находится по соседству. В этом районе прорвало дамбу, из-за чего была разрушена дорога.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Сейчас населенные пункты приходят в себя, но вода пока не сошла.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Около домов горы мусора, которые принес бушующий грязевой поток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жуткие кадры после погодного апокалипсиса в Анапе: курорт приходит в себя после непогоды

Все улицы поселка Джемете до сих пор под водой, около домов горы мусора, которые принес бушующий грязевой поток (подробнее)

«Под половиной дома фундамента просто нет!»: пострадавшие жители Черноморского побережья рассказали, как спасались от большой воды

Жертв удалось избежать, однако последствия стихии будут устранять еще не один день (подробнее)

Море еще грязное: что происходит на пляжах Сочи после мегациклона

Корреспондент "КП" прошелся по берегу (подробнее)

«Было страшно, нас чуть не снесло течением»: жители Новороссийска - о том, как пережили ночное наводнение

Потоп застал новороссийцев врасплох (читайте также)

«Люди ходят по воде, обмотавшись пакетами»: туристка из Нового Уренгоя показала, как выглядит затопленный пансионат в Анапе

Город спасают, как могут, но вода уходит с улиц медленно (подробнее)