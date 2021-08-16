Жуткие кадры после погодного апокалипсиса в Анапе: курорт приходит в себя после непогоды

На кадрах, снятых с воздуха, видно, как десятки дорог все еще больше похожи на реки. Фото: instagram.com/andreimakovozov.

Анапа приходит в себя после страшной непогоды. То, что творилось на курорте последние дни, иначе как погодным апокалипсисом и не назовешь. Синоптики уверяют, что жители Анапы таких ливней не видели за всю историю, по крайней мере, метеонаблюдений – точно. На курорте выпало 271 мм осадков или 5,5 месячной нормы с начала месяца. После непогоды без света до сих пор находятся семь тысяч человек.

Фото: instagram.com/andreimakovozov.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия стихии. В городе даже прорубили специальную траншею, чтобы вывести воду с улиц в море.

Фото: instagram.com/andreimakovozov.

Вот так выглядит сейчас затопленный поселок Джемете.

Фото: instagram.com/andreimakovozov.

Все улицы поселка до сих пор под водой.

Фото: instagram.com/andreimakovozov.

Около жилых домов горы мусора и веток, которые принесла большая вода.

Фото: instagram.com/andreimakovozov.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, как десятки дорог все еще больше похожи на реки. Вода не ушла.

Фото: instagram.com/andreimakovozov.

В первые дни непогоды этот населенный пункт, как и село Пятихатки по соседству, оказался под натиском стихии. В этом районе прорвало дамбу, из-за чего была разрушена дорога.

Фото: instagram.com/andreimakovozov.

Местные жители говорят, что потоки уходят, но медленно. Лужи местами все еще выше щиколотки.

Да и автомобилисты стараются объезжать затопленные участки - боятся утонуть.

Фото: instagram.com/andreimakovozov.

В шоке от того, что наворотила непогода, все туристы. Но даже залповый ливень и лужи по колено никого не останавливали – те, кому нужно было попасть в аэропорт, шли вброд по затопленным и разрушенным дорогам, рискуя быть унесенными бурлящей водой, лишь бы не опоздать на самолет.

Напомним, в Анапе действует запрет на купание. Штормовое предупреждение не снято.

- Пробы воды будут отбираться тогда, когда успокоится погода, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы Роспотребнадзора Ирина Воронкова. - Сейчас выданы предписания администрациям территорий, попавших в зону подтопления, что купаться нельзя.

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