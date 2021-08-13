«Пробка из машин с мигалками!»: житель Анапы рассказал, как залповый ливень смывал дороги

Фото: кадр из видео.

Потоп в Краснодарском крае поглотил соцсети. Кадры, которые снимают туристы и местные жители, по-настоящему пугают. Бушующие потоки воды, утонувшие дома и машины. Стихия, словно повторяет июльский сценарий, когда ливень пытался уничтожить сразу несколько районов региона. К счастью, непогоду города и поселки выстояли, но прошло больше месяца и стихия снова рвет и мечет.

Последствия потопа в Анапе 13 августа

Удары ненастье наносит в основном по побережью Азовского и Черного морей. Но именно Анапа под натиском стихии находится уже больше суток. Ранее говорили синоптики, выпала трехмесячная норма осадков, затем город получил передышку, после чего на курорт обрушился залповый дождь, причем с еще большей силой.

- Ливень стоял буквально белой стеной, казалось, словно вода, не прекращаясь выливается на землю из огромного ведра, - делятся эмоциями люди, наблюдавшие стихию из окна своих домов.

Последствия потопа поражают. Фото: администрации Анапы.

Но немало тех, кого ненастье застало в дороге. Житель Анапы Андрей Маковозов ехал в сторону Анапы, как вдруг увидел — части дороги просто нет.

- Это участок у поворота на поселок Пятихатки! С той стороны из-за прорыва дамбы дорогу курорт оказался отрезан от цивилизации, - говорит мужчина. - Машины снесло водой. Водители, к счастью, сумели освободиться из салона и выбраться на берег.

Сейчас мужчина попасть в город, как и десятки людей, не может — нужно добираться до альтернативных дорог. На машине это очень опасно. Потому многие бросают свои автомобили и идут пешком — спасаются. Единственный аналог — железнодорожные пути, что находятся в стороне от затопленный населенных пунктов на горке.

Туристы спешат на самолет, потому идут вброд.

Из-за ливней реки в Анапе превратились в бушующий поток

- Ситуация в Пятихатках просто катастрофическая. Поселок просто весь под водой. Новые дома и старые — все смыло! Я забрался на возвышенность, где железная дорога. Отсюда хорошо видно, что лужи очень глубокие. Автобусы почти на половину под водой. Лишь немного видна крыша машины, - говорит Андрей Маковозов. - В затопленный поселок пробка из машин с мигалками — скорая, спасатели, пожарные. Здесь все приехали. Это апокалипсис, такого никогда здесь не было!

По словам Андрея Маковозова, под водой оказался и курортный поселок по другую сторону железной дороги Джемете. Брошенные машины пусты, в затопленных домах выключен свет.

Тем временем в краевом ГИБДД водителей просят воздержаться от поездок по трассе «Новороссийск — Керчь». Под Анапой на отрезке от поселка Цибанобалка до хутора Воскресенского введено ограничение. Там ни проехать из-за подтоплений.

– Весь транспорт направляется через через станицу Гостагаевскую, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская. - Также ограничение движение на выходе из поселка Витязево.

Напомним, на территории Краснодарского края продолжает действовать пять штормовых предупреждений, связанных с риском возникновения природных катаклизмов. И в данном случае это не преувеличение, а суровая реальность. По прогнозам синоптиков, из-за мощного шторма в Черном море регион ждет погодный апокалипсис: ожидается и ливень, и град, и усиление ветра до 25 м/с. В акватории могут сформироваться смерчи, а на суше стоит опасаться схода селей.

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