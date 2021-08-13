Виновата пятница 13-го: синоптики "привязали" разыгравшуюся в Краснодарском крае стихию к "черному" дню

На Тамань надвигается мезоциклон Фото: Евгения ГУСЕВА Фото: Евгения ГУСЕВА

Непогода, разбушевавшаяся 12 августа на Кубани, уже задела черноморское побережье. Последствия стихии продолжают ликвидировать в Новороссийске, Анапе, а также в Славянском, Темрюкском и Ейском районах. Теперь страшный мезоциклон направился на Тамань.

- Пятница 13-е в метеорологическом отношении может стать для жителей Тамани “черным” днем, - отметил на своей странице в Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. - В ближайшие сутки над акваторией Керченского пролива образуется мезоциклон – компактный, заряженный высокой энергией, но с короткой жизнью атмосферный вихрь, который породит гигантские кучево-дождевые облака высотой до 13-14 км. Радиус поражения опасными явлениями составит 100-150 км.

По заявлению синоптика, в эпицентр непогоды попадут наиболее крупные населенные пункты - Тамань и Керчь. Здесь выпадет трехмесячная норма осадков (до 186 мм - на Тамани и до 151 мм - в Керчи): залповые ливни пройдут с градом, молниями и шквалистым ветром до 27 м/с.

Такое количество осадков в этих районах может стать рекордным!

- Последний суточный рекорд августа был зафиксирован здесь в 1999 году. Тогда выпало 94 мм осадков. Сегодняшние показатели - значительно выше, - заявил Тишковец.

Ожидаются ливни ближе к полудню. Надвигающийся мезоциклон также может спровоцировать возникновение отдельных смерчей в акватории Черного моря.

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