Мезоциклон накрыл регион: последствия сильных ливней 12 августа 2021 в Краснодарском крае

Ливень разрушил пляжи Фото: Оксана КРУЧЕНКО

Погода в очередной раз испытывает курортный Краснодарский край. На этот раз над регионом царствует так называемый мезоциклон. Он принес с собой сильнейшие ливни, которых даже с учетом этого дождливого лета 2021 года не было 10 лет. Утром 13 августа последствия сильных ливней устраняют все действующие в регионе экстренные подразделения.

- Подтоплены территории в пяти муниципальных образованиях. Это Новороссийск, Анапа, Славянский, Ейский, Темрюкский районы. С вечера 12 августа там работает водооткачивающая техника, - сообщают в МЧС по краю.

В более чем 30 домов в Ейске зашла вода. В Темрюке таких дворов - 18. В Новороссийске подтопило пять дворов, в одном доме тоже побывала стихия. В Анапе от воды пострадали подвалы трех многоэтажек. В Славянском районе - 11 частных домов. Но эвакуации жителей не потребовалась пока нигде.

К утру 13 августа вода сошла. Однако, по прогнозам синоптиков, это только начало. Штормовое предупреждение по непогоде действует до утра 15 августа. А значит, расслабляться пока рано.