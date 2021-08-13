«Прогноз подтверждается! В город придет вода»: в Крымске ждут наводнения

Соседние с Крымском города уже попали под удар стихии. Фото: МЧС по краю

Краснодарский край готовится к новому удару непогоды. Ливни обрушатся на станицы и города с новой силой уже в ближайшие часы, 13 августа. Экстренные службы приведены в режим повышенной готовности. Но больше всего спасатели надеются на сознательность жителей региона.

- К сожалению, прогноз подтверждается. В город придет вода, - сообщил с утра 13 августа глава Крымского района Сергей Лесь. - Ожидается, что в ближайшие часы выпадет не менее 100 мм осадков. Это тревожно.

Власти города, пережившего страшное наводнение в 2012 году, жертвами которого стали больше ста человек, просят жителей быть предельно внимательными. Нужно собрать все необходимое и документы на случай экстренной эвакуации, не выпускать из вида детей и пожилых родственников.

К слову, в городе уже развернуто 11 пунктов эвакуации. Непогоду можно переждать в безопасности под присмотром спасателей.

Известно, что дожди будут лить в регионе вплоть до 15 августа. Будьте бдительны!