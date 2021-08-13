Стихия рвет и мечет: В четырех районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за непогоды

Фото: Виктор КЛЮШКИН.

Краснодарский край в эпицентре непогоды. Стихия рвет и мечет. Причем с раннего утра она наносит удары по разным районам региона. Жутких кадров последствий непогоды с каждой минутой все больше появляется в соцсетях. Сильные ливни залили Анапу - там выпала трехмесячная норма осадков.

Кроме того, под водой оказалась новороссийская Южная Озереевка - в городе-герое ввели режим ЧС. Утопает курортная Кабардинка.

Тем, кто гостит в отеле, сейчас несладко. Туристов просят сидеть в номерах и наблюдать за стихией из окна. От походов на пляж лучше воздержаться, как и от прогулок по городу. Это, кстати, касается не только курортов. Вениамин Кондратьев призвал жителей Кубани не выходить из дома.

- Обращаю внимание всех жителей и гостей региона - экстренные службы не рекомендуют выходить на улицу и без необходимости не пользоваться личным транспортом. Будьте осторожны, - сказал губернатор.

Крымский район тоже готовится к наводнению. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе.

Здесь подтоплено около 800 придомовых территорий. Здесь пришлось перекрыть один из участков трассы. А еще тут сошел мощный сель, в котором чудом никто не пострадал.

В Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В ближайшее время режим ЧС объявят еще в двух муниципалитетах - Крымском и Приморско-Ахтарском районах.

- Экстренное предупреждение действует до конца суток 16 августа по всему краю, - сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды.

По словам главы региона, есть угроза выхода рек из берегов.

- Необходимо организовать непрерывный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе - проводить эвакуацию жителей, - уточняет Вениамин Кондратьев. - Особое внимание - пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям. По прогнозам, в ближайшие часы погода ухудшится.

Сильные ливни шли всю ночь на 13 августа и продолжаются до сих пор. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Наиболее сложная ситуация в Темрюкском районе. Здесь подтоплено около 800 придомовых территорий.

Кроме того, по словам синоптиков, сильные ливни прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, в Геленджике, Анапе и Новороссийске. Там ожидается до 150 мм осадков.

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