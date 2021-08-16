Ничего хорошего не ждем: синоптики рассказали, какой будет погода на Кубани в ближайшую неделю

Большая вода размыла дороги и фундаменты домов

Непогода в Краснодарском крае бушует уже четвертые сутки. В воскресенье казалось, что обстановка налаживается. С улиц Анапы схлынула вода, но циклон нанес новый удар. За ночь количество подтопленных домов на Кубани увеличилось в 4 раза. Среди ночи сирены завыли в Новороссийске и Геленджике. Жители должны были отключить свет, газ, собрать документы и ждать эвакуации. Геленджик накануне, 15 августа, залило дождем. За несколько часов на курорте выпало 60 мм осадков, это превысило месячную норму почти в четыре раза. В центральной части отключили электричество. От стихии сильно пострадал Новороссийск.

Стало известно, что в Темрюке, Анапе и Новороссийске осадки будут продолжаться, а значит, на расчистку и восстановление инфраструктуры городов уйдет больше времени. Так что в этих районах пляжи не откроются еще несколько дней.

- В акваториях Новороссийска, Анапы и Темрюка пробы воды будут отбираться тогда, когда успокоится погода. Сейчас выданы предписания администрациям территорий, попавших в зону подтопления, что купаться нельзя. После того как пройдет дождь, а он снова прогнозируется, вода будет вновь отобрана и проверена. Результаты сообщим. Проверку проведем через несколько дней, - сообщает начальник пресс-службы Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Подтопления несут в море нечистоты из ливневых канализаций, мусор и обломки. Так что какое-то время после разгула стихии купаться в море небезопасно для здоровья. Синоптик рассказал, где на Черном море поплавать можно без опаски.

- В Сочи и Туапсе уже ясно. Проблем с погодными условиями нет. В горах могут быть сильные осадки, но не критичные, и в этих городах, наверное, можно выпускать людей на пляжи, - поясняет синоптик Юлия Гайдай. - В Геленджике и Анапе все начнет налаживаться тоже. Но пока не проведут работы по устранению последствий, там все равно купаться будет нельзя, и пляжи, скорее всего, будут закрыты всю ближайшую неделю.

По прогнозам синоптиков, погода скоро наладится и опасность уйдёт в ближайшие сутки. 17 августа в пострадавших районах дождей быть не должно.

- Но в ближайшую неделю по краю в целом погода не будет идеальной. Местами пройдут осадки. В основном в юго-восточных районах. Так что сухой, солнечной, безветренной погоды в ближайшую неделю мы не ждем, - добавила специалист центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Юлия Гайдай.

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