Стихия не отпускает: курорты Кубани четвертые сутки заливает, нет света, затоплены гостиницы и дома

Дороги в городах стали реками

Кубань, кажется, попала во власть апокалипсиса. Годовая норма осадков выпала в нескольких городах региона, в том числе курортных. Подтоплены дома, дворы, машины, разрушена инфраструктура.

Только накануне спасатели отмечали, что количество подтопленных домов снизилось до 210, как за ночь их число снова увеличилось – в четыре (!) раза. В настоящее время остается подтоплено 818 частных домовладений, 2058 придомовых территорий. Откачка воды продолжается.

Геленджик накануне, 15 августа, залило дождем. За несколько часов на курорте выпало 60 мм осадков, это превысило месячную норму почти в четыре раза. В городе включили сирены, в центральной части отключили электричество. Но, по данным мэрии, вода там быстро ушла. На курорте сразу же начали смывать принесенную потоками грязь и убирать мусор.

В Крымском районе ситуация оказалась сложнее. В ночь на 16 августа из-за подъема уровня в реке Адагум эвакуировали 10 человек в Южном сельском поселении. Их разместили в эвакопункте, который развернули в школе № 23 хутора Красного.

Накануне стихия накрыла и Новороссийск. Там вода поднялась метра на два, на дорогах лишь слегка виднелись крыши машин. На утро 16 августа в оперштабе отметили, что вода с подтопленных улиц города и поселков уходит. Но подтопленными остаются здесь еще 80 домов.

- Освобождено от воды 1200 домовладений и 1409 придомовых территорий. В настоящий момент в 3 муниципальных образованиях в 5 населенных пунктах без энергоснабжения остаются более семи тысяч человек. Пункты временного размещения в зону отключения не попали. Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, из них 991 ребенок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС общей численностью 1332 человека личного состава и 421 единица техники, а также девять плавсредств.

По данным синоптиков, мезоциклон может нанести еще один удар по региону. Он продолжит действовать до конца дня 16 августа. Ливни с ветром ожидаются в восточных и юго-восточных районах края.

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