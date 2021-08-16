На Кубани за ночь количество подтопленных домов увеличилось почти в четыре раза

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по региону

Мезоциклон не уходит с территории Краснодарского края. Мощные ливни накрыли несколько городов. Затопленными оказались дома, дороги, машины. Накануне в МЧС отмечали, что количество подтопленных домов снизилось до 210. Но в ночь на 16 августа непогода снова накрыла Новороссийск, Геленджик и Крымск.

По состоянию на 8 утра 16 августа, на Кубани подтоплено 818 частных домовладений и 2058 дворов. Проводится откачка воды.

- Для ликвидации последствий подтоплений сформирована группировка РСЧС общей численностью 1332 человека личного состава и 421 единица техники, а также 9 плавсредств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

Действие циклона прогнозируется до вечера 16 августа. Ожидаются ливни в восточных и юго-восточных районах края.