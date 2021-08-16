«Люди ходят по воде, обмотавшись пакетами»: туристка из Нового Уренгоя показала, как выглядит затопленный пансионат в Анапе

К общественному транспорту люди пробираются по воде. Фото: instagram.com/admanapa

Анапа – один из городов Краснодарского края, который больше всего пострадал от мезоциклона. На курорт за три дня обрушилась почти годовая норма осадков. Под воду ушли дома, дороги, машины, гостиницы и пансионаты, разрушены пляжи, повалены деревья.

В шоке от того, что наворотила стихия, все отдыхающие. Но даже в буйство непогода никого не останавливала – те, кому нужно было попасть в аэропорт, шли вброд по затопленным и разрушенным дорогам, рискуя быть унесенными бурлящей водой, лишь бы не опоздать на самолет.

В Джемете под Анапой даже прорубили траншею, чтобы снизить уровень воды на улицах. Это самая нижняя точка, где собиралась вода. По данным местных жителей, за ночь вода сошла на 10 см, но уходит она очень медленно, еще может понадобиться пару дней.

Одна из туристок рассказала о ситуации с подтоплениями в Анапе и показала, как выглядит затопленный пансионат в городе.

- Прилетели мы в Анапу вчера, 15 августа. В аэропорту куча людей, такси вызвать просто невозможно, нет машин. Пришлось ехать на маршрутке до остановки нашего пансионата на Пионерском проспекте. Надеялись, что сможем оттуда дойти пешком… Напрасно, идти пятьсот метров, а воды по колено. Люди ходят по воде, обмотавшись пакетами, - рассказала Анастасия Шулепова из Нового Уренгоя.

Девушка добавила, что они вызвали такси, водитель только после раздумий согласился рискнуть поехать по затопленной дороге. Чтобы попасть к пансионату, отдыхающим пришлось ехать в объезд со стороны Симферопольского шоссе.

По приезде оказалось, что здравница также подтоплена. Но сотрудники уверили, что вода уйдет уже скоро.

- На территории пансионата есть подтопления, но не критично. Здравница находится, слава богу, на возвышенности. Обещают через пару дней все восстановить, - добавила Анастасия.

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