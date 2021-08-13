В Анапе движение в сторону аэропорта перекрыто

Фото: архив КП

В Анапе – апокалипсис. Сначала на город вылилась трехмесячная норма осадков, которая превратила десятки улиц в реки, затопило и ближайшие населенные – курортные поселки. Залповый ливень стал причиной прорыва дамбы. Тонны воды вылились на жилые дома и дороги. Курорт оказался отрезан от цивилизации.

В настоящее время проезд ограничен от села Цибанобалка до хутора Воскресенского. Также ограничено движение на выходе из села Витязево. Весь транспорт направляется в объезд через станицу Гостагаевскую.

Фото: УВД Анапы

- Ситуация остаётся сложной, осадки не прекращаются. Госавтоинспекция призывает водителей по возможности воздержаться от поездок в данном направлении, - прокомментировали в мэрии Анапы.

Аэропорт курорта пока работает штатно. Есть небольшие задержки. Пассажиров ночных рейсов предупреждают, чтобы выезжали заблаговременно и выбирали пути отъезда. Одной из альтернатив - Пионерский проспект через поселок Витязево.

На Кубани из четырех детских лагерей эвакуировали более 900 детей. Для них организовано питание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом.

Кстати, стихия не обошла стороной лагеря. Так в станице Голубицкой, что в Темрюкском районе, эвакуировали 330 детей из оздоровительного центра.

Еще более 602 ребенка были выведены из лагерей в Анапе и Витязево. Вместе с воспитателями детей отвезли в пункты временного размещения. Они обеспечены питанием.

Сейчас циклон уходит в северо-западную часть края, под ударом стихии окажутся Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский и Темрюкский районы.