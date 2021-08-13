Под Анапой из-за потопа началась эвакуация жителей

Фото: МВД по Анапе.

То, что творится сейчас в Анапе, иначе как погодным апокалипсисом и не назовешь. Ранее курорт обрушилась трехмесячная норма осадков, которая превратила десятки улиц в реки, затопило и ближайшие населенные пункты рядом с городом. Более того, залповый ливень стал причиной прорыва дамбы. Тонны воды вылились на жилые дома и дороги. Курорт оказался отрезан от цивилизации.

- Это участок у поворота на поселок Пятихатки! С той стороны из-за прорыва дамбы дорогу курорт оказался отрезан от цивилизации, - говорит мужчина. - Машины снесло водой. Водители, к счастью, сумели освободиться из салона и выбраться на берег.

А в это время под Анапой началась эвакуация жителей. Оставаться в домах людям уже небезопасно, поскольку вода продолжает прибывать. А ливень в городе не прекращается.

- Сотрудники полиции продолжают оказывать помощь гражданам, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по Анапе. - В поселке Цибанобалка полицейские проводят эвакуацию из нескольких подтопленных домов.

Чтобы отслеживать ситуацию в режиме реального времени, спасатели используют беспилотные летательные системы.

А тем временем из четырех лагерей в Краснодарском крае эвакуировали более 900 детей из-за подтоплений. Речь идет о ребятах, которые отдыхали в "Огоньке" в Анапе, "Северянке" в районе станицы Голубицкой Темрюкского района, а также лагерях в селе Ачуево Славянского района - "Лебяжий Берег" и "Ровесник".

Напомним, три участка федеральной трассы перекрыты. Речь о дороге «Новороссийск – Керчь». ГАИ предупреждает о закрытых участках: от поселка Цибанобалка до хутора Воскресенского (г. Анапа). На выезде из поселка Витязево. В районе поселка Виноградного.

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