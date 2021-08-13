352 дома ушли под воду из-за непогоды в Краснодарском крае

Фото: кадр из видео

352 дома и 878 дворов ушли под воду из-за непогоды в Краснодарском крае. Природная стихия бушует на Кубани с самого утра, 13 августа. Это данные ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Анапе. Здесь залповые ливни разрушили дамбу и дорогу, которая соединила курорт с аэропортом. По социальным сетям разлетелось видео, как люди переходят на другой берег пешком. Пока мамы тащат сумки, мужья несут на руках детей.

Кстати, стихия не обошла стороной лагеря. Так в станице Голубицкой, что в Темрюкском районе, эвакуировали 330 детей из оздоровительного центра.

Еще более 602 ребенка были выведены из лагерей в Анапе и Витязево. Вместе с воспитателями детей отвезли в пункты временного размещения. Они обеспечены питанием.

Мощные ливни размыли дорогу в населенном пункте «Волна революции», что в Темрюкском районе.

Чтобы отслеживать ситуацию в режиме реального времени, спасатели используют беспилотные летательные системы.

- Сейчас происходит активная фаза смещения циклона в северо-западную часть Краснодарского края, – добавили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Темрюкском районах возможно обильное выпадение осадков – до 70 мм осадков.

Отмечается, что спасатели продолжают откачку воды из дворов и домой. Всего на Кубани развернута работы 33 мобильных групп. Они занимаются оценкой последствий стихии. Такие группы работают в пяти районах региона.

Суммарно ликвидацией последствий стихии занимается группировка РСЧС. Это 1354 человека личного состава и 478 единиц техники, в том числе от МЧС России – 338 человек личного состава, 96 единиц техники и 8 плавательных средств.