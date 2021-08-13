Три участка трассы закрыты из-за наводнения в Краснодарском крае

Фото: пресс-службы ГИБДД края

На Кубани ввели ещё одно ограничение движения на участке федеральной автодороги «Новороссийск – Керчь» в районе 53 -56 км от посёлка Цыбанобалка до хутора Воскресенского в Анапе.

Циклон, курсирующий над Черным морем, постепенно перемещается по территории края. Но пока сильнее всего от залповых ливней досталось Анапе. На курорте выпала трехмесячная норма осадков. Воды на город вылилось столько, что плавали не только центральные улицы, но и населенные пункты, что находятся рядом. И, судя по прогнозам, на курорте ждут новый удар стихии. Он может быть еще сильнее, чем прежний, поэтому в Анапе ввели режим ЧС.

В результате выпадения обильных осадков произошел размыв проезжей части. Легковой транспорт направляется через посёлок Витязево и город Анапа, грузовой через станицу Гостагаевскую. Также ограничение движение на выходе из посёлка Витязево 58 км +300 м.

Напоминаем, что это уже третье ограничение движения на федеральной автодороге «Новороссийск - Керчь». Ранее движение было ограничено на участке 65 км, в районе посёлка Виноградного и на 90-92 км в Темрюкском районе.

- Ситуация остаётся сложной, осадки не прекращаются, по возможности призываем водителей воздержаться от поездок в данном направлении. Сотрудники Госавтоинспекции будут участвовать в антипаводковых мероприятиях вплоть до полного спада воды, - прокомментировали в краевой Госавтоинспекции.

Стоит сказать, что в Анапе к проливным дождям добавился еще и штормовой ветер. Находиться на улицах курорта сейчас смертельно опасно. Порывы ветра такие, что деревья просто не выдерживают. Одно из них уже упало на проезжающий рейсовый автобус.

Ранее сообщалось, что стихия рвать и метать будет еще минимум трое суток - штормовое предупреждение продлили до 16 августа.