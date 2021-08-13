В Анапе ввели режим ЧС из-за прогнозируемых залповых ливней

Фото: Виктор КЛЮШКИН.

Циклон, курсирующий над Черным морем, постепенно перемещается по территории края. Но пока сильнее всего от залповых ливней досталось Анапе. На курорте выпала трехмесячная норма осадков. Воды на город вылилось столько, что плавали не только центральные улицы, но и населенные пункты, что находятся рядом. И, судя по прогнозам, на курорте ждут новый удар стихии. Он может быть еще сильнее, чем прежний, поэтому в Анапе ввели режим ЧС.

- По прогнозам, во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков - до 50 миллиметров, - уточнили в мэрии Анапы.

За ситуацией следят подразделения «Кубань-Спас», экстренные службы, бригады водоканала.

- В город уже прибыли дополнительные группировки личного состава и спецтехника краевого ГУ МЧС России, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Анапы.

Стоит сказать, что в Анапе к проливным дождям добавился еще и штормовой ветер. Находиться на улицах курорта сейчас смертельно опасно. Порывы ветра такие, что деревья просто не выдерживают. Одно из них уже упало на проезжающий рейсовый автобус.

Ранее сообщалось, что стихия рвать и метать будет еще минимум трое суток - штормовое предупреждение продлили до 16 августа.