Рушатся дома, прорвало дамбу, затоплены трассы, машины уходят под воду: Анапу накрыл страшный шторм

Фото: instagram.com/andreimakovozov

В Анапе настоящий погодный апокалипсис. Ранее курорт обрушилась трехмесячная норма осадков, которая превратила десятки улиц в реки, затопило и ближайшие населенные пункты рядом с городом.

Воды, говорят метеорологи, выпало рекордное количество. Но не успела Анапа отойти от стихийного бедствия, как синоптики опубликовали новый прогноз - более устрашающий.

С обеда курорт стали готовить к новому удару. И как только ливень стал усиливаться стало ясно, прогнозы сбываются. Из-за этого на курорте даже ввели режим ЧС.

Из-за обильных дождей на прудах в местном поселке Пятихатки прорвало дамбу. Она находится рядом со строящейся трассой, которая в считанные минуты ушла под воду.

- В Пятихатках только что смыло трассу, вместе с водой унесло и машины. Это настоящая катастрофа, - говорит автор видео Андрей Маковозов, снимая разрушенный участок дороги. - Водителям чудом удалось выбраться, но проезда в Анапу больше нет! Город со стороны аэропорта отрезан! Речь об участке у поворота на Пятихатки!

Местные жители также подтверждают - из-за прорыва дамбы движение в город парализовано. А в поселке Уташ под воду начали уходить целые дома. Ливень на курорте вновь был залповым, из-за этого в Анапе сейчас настоящее стихийное бедствие

Последствия потопа поражают. Фото: администрации Анапы.

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Ранее сообщалось, что нынешняя непогода идет по июльскому сценарию. Многие называют ее «библейским потопом».

Фото: администрации Анапы.

Именно поэтому экстренные службы не устают предупреждать - сейчас лучше остаться дома.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев также просит жителей и гостей региона не выходить на улицу, пока над краем бушует циклон. жителям оставаться дома и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, что штормовое предупреждение продлили до 16 августа включительно.

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