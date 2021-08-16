За всю историю наблюдений август в Анапе и Темрюке стал самым дождливым

Последствия ливней в городах продолжают ликвидировать

Краснодарский край продолжает держать удар стихии. За считанные часы на города побережья по очереди выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков. Синоптики уверяют, что жители Анапы и Темрюка таких ливней не видели за всю историю, по крайней мере, метеонаблюдений – точно.

- Август в Анапе и Темрюке стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений. В Анапе выпало 271 мм осадков или 5,5 месячных норм с начала месяца, в Темрюке - 556 мм осадков или 11,5 месячных норм, - сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леус.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Новороссийске за сутки вылилось 112 мм осадков. В настоящее время на Кубани 90 комиссий устанавливают ущерб после ливней. Под воду ушли дворы и дома в шести районах.