В Новороссийске ливни подтопили пять детских садов

Фото: instagram.com/andrey.a.alekseenko

Краснодарский край продолжает держать удар стихии, какой не знал, возможно, за всю историю. За считанные часы на города побережья по очереди выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков. Одним из самых пострадавших стал Новороссийск. Здесь за ночь выпало 97 мм осадков, а за сутки – 112.

- В Новороссийске подтоплено 129 дворов, 78 частных домов и пять многоквартирных. Вода зашла на территории пяти детских садов, ее откачивают, - сообщил в соцсетях первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

По обновленным данным оперштаба, на 12:15 дня 16 августа подтопленными остаются три детсада.

Сейчас в городе работает пять комиссий по оценке ущерба. Ликвидация последствий стихии продолжается. Город расчищают сотрудники администрации, волонтеры и общественники.