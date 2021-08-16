В Новороссийске за ночь выпало 97 мм осадков

Дороги превратились в реки

Новороссийск ночью накрыли ливни. За ночь здесь выпало 97 мм осадков – почти в два раза выше месячной нормы. Об этом сообщил мэр города Игорь Дяченко.

- Подтоплено порядка 80 домовладений, в их числе пять многоквартирных домов, - написал глава города-героя в соцсетях.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что после ливней в Новороссийске вода начинает уходить с подтопленных улиц. Но откачка продолжается.

- Официально на пульт Службы спасения Новороссийска поступило 11 вызовов по оказанию различной помощи, по факту спасатели работали почти всю ночь, - добавили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

На пяти участках специалисты устраняли аварийные отключения электричества. К 10 часам утра 16 августа в работе остается часть Южного района. Восстановление энергоснабжения продолжается в районе улиц Золотаревского, Малоземельской, Мысхакское шоссе, в «Марушкином хуторе».

Город сегодня будут расчищать сотрудники администрации, волонтеры и общественники.