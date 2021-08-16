На Кубани 90 комиссий устанавливают ущерб после ливней

Ликвидация последствий продолжается

Из-за ливней с грозами и шквалистым ветром за несколько дней подтопило низменные участки в Новороссийске, Анапе, Славянском, Ейском, Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах. За считанные часы в городах побережья поочередно выпало от трехмесячной до годовой нормы осадков. Сейчас все последствия ликвидируются.

- В Темрюкском районе за прошедшие сутки выпало 14 мм осадков. Остаются подтопленными 1166 приусадебных участков и 388 домовладений. Без электроснабжения находятся 200 человек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

В Ейском районе продолжается откачка воды по восьми адресам, на улицах убирают упавшие деревья. В Геленджике выпало 70 мм осадков. Была подтоплена пешеходная набережная. В настоящее время вода ушла. Заявок о подтоплении от жителей не поступало. Аналогичная ситуация в Приморско-Ахтарском районе.

Подтопленными остаются дома и дворы в Анапе, Славянском районе и Новороссийске.

Сейчас в Краснодарском крае работает более 90 комиссий. Они оценивают ущерб в зоне подтоплений.