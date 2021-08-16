В Славянском районе остаются подтопленными 8 многоквартирных и 137 частных домов

Ликвидация последствий продолжается. Фото: instagram.com/andrey.a.alekseenko

Стихия не отпускает Краснодарский край. Районы четвертые сутки заливает дождями, нет света, затоплены гостиницы и дома. В Славянском подтопило 468 дворов и 232 частных дома. За сутки выпало 5 мм осадков, но вода уже немного сошла.

- По данным на 12 часов дня в Славянском районе остаются подтопленными 441 двор, 137 частных домов и восемь многоквартирных, - сообщил в соцсетях первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Без света здесь еще 2500 человек, аварийно-спасательные службы продолжают восстановительные работы. 15 комиссий устанавливают ущерб, нанесенный стихией.