В Анапе после ливней без света находятся семь тысяч человек

Фото: instagram.com/andrey.a.alekseenko

Анапа – один из городов Краснодарского края, который больше всего пострадал от мезоциклона. На курорт за три дня обрушилась почти годовая норма осадков. Здесь прорубили специальную траншею, чтобы вывести воду с улиц в море. Местные жители говорят, что потоки уходят, но медленно.

- Всего в Анапе было подтоплено 222 приусадебных участка в четырех населенных пунктах, сейчас в воде остаются 38. Также подтопило 78 частных домов, на сегодняшний день осталось откачать воду только из пяти. Еще продолжается откачка из трех многоквартирных домов, - сообщил в соцсетях первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

После ливней в Анапе без света находятся семь тысяч человек. Сейчас на курорте ведутся работы по восстановлению сетей. Работают восемь комиссий по оценке ущерба.

Ранее туристка из Нового Уренгоя показала "Комсомолке", как выглядит затопленный пансионат в Анапе.