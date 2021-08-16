«Было страшно, нас чуть не снесло течением»: жители Новороссийска - о том, как пережили ночное наводнение

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Циклон, обрушившийся на Кубань, добрался и до Новороссийска. Минувшей ночью, 15 августа, жителям города-героя было не до сна. Они пытались спасти свои дома, вещи и машины. Однако непогода все равно взяла вверх — вода затопила 80 домовладений и несколько десятков автомобилей. На центральных улицах Новороссийска образовалось настоящее море. Мощное и беспощадное.

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- Я в шоке! Там на крыше сидят люди. Мимо меня только что проплыла машина. Она ударилась о соседний дом и поплыла дальше, — испуганно говорит на видео мужчина.

Это, кстати, не единственный случай. Минувшей ночью под воду ушли десятки машин. Их уносило бурным течением воды.

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Люди, пытаясь спастись от наводнения, забирались на крыши своих домов.

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- Дождь был аномально сильный! - делятся с «КП» - Кубань» местные жители. - Улицы превратились в настоящее море! Только такого нам не надо. Последний раз нас так топило 9 лет назад, в 2012-м.

- Вода текла со всех улиц. Город буквально разрезало пополам! Мы не могли проехать, впереди была настоящая река! Вода все наступала и наступала, - сетовали на циклон автомобилисты.

Стихия нанесла колоссальный ущерб автомобилистам. Фото: Юлия Чубакова

- За ночь нам поступило 11 вызовов, всю ночь спасатели работали, не покладая рук, оказывали помощь населению в эвакуации и откачке воды из подтопленных домовладений, - рассказывает «КП» - Кубань» заместитель начальника Службы спасения Евгений Мезенин.

Сейчас в Новороссийске продолжают ликвидировать последствия ночного наводнения. В режиме повышенной готовности находятся все городские службы - работают спасатели и ремонтно-восстановительные бригады, развернут оперативный штаб.

- На этот час прогноз погоды неутешительный, сильный ливень продолжается. На территории Новороссийского района, в сёлах и посёлках проходят подомовые обходы жителей. Сотрудники районной администрации совместно со спасателями и специалистами экстренных служб определяют, в какой помощи жители нуждаются в первоочередном порядке, - сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска.

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