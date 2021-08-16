Более 10 тысяч жителей Анапы остались без света

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В Анапе без электричества остались более 10 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Из-за непогоды – сильных дождей – обесточены целые района города.

-Восстановить подачу электричества рассчитано до 21:00, - прокомментировали в ведомстве.

На Кубани продолжает буйствовать непогода: от обильных осадков пострадали многие района края. Больше всего дожди накрыли Анапу, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. В городах развернуты пункты размещения пострадавших от подтопления жителей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что количество подтопленных домов уменьшилось до 758. Откачка воды на пострадавших территориях продолжается.