На Кубани количество подтопленных домов уменьшилось до 758

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Мезоциклон продолжает властвовать в 33 населенных пунктах шести районов Кубани. За четыре дня из-за ливней под водой оказались 2177 домов, 3796 дворов и 27 подвалов многоэтажек. Вода сходила, затем после осадков снова прибывала на другие территории. Например, за ночь 16 августа количество подтопленных домов увеличилось почти в четыре раза и достигло 818.

- Сейчас подтопленными остаются 758 домов, 1986 дворов и 15 многоэтажек. Откачка воды продолжается. В Анапе без энергоснабжения находятся более 10 тысяч человек. Планируемое время восстановления - к 9 часам вечера 16 августа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В пострадавших районах края комиссии продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный стихией.