В Краснодаре похолодает в день, когда горят костры рябин и пора переворачивать календарь

На Кубань пришла осень Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

3 сентября навсегда прославил Михаил Шуфутинский со своими строками: «Я календарь переверну и снова 3 сентября…». А какая же погода будет в Краснодаре в этот день, когда горят костры рябин и пора переворачивать календарь?

- 3 сентября прогнозируем переменную облачность, кратковременный дождь с грозой в Краснодаре, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Столбики термометров упадут вниз. Ночью будет 13-15 тепла, а днем - 19 – 21. То есть наступила осень и никакой 30-градусной жары в ближайшее время не ждем. И 3 сентября будет самым холодным днем за последнее время.

И если в Краснодаре будет прохладно и немного дождливо, то в отдельных районах Кубани стихия разыграется не на шутку. - Прогнозируют по территории Краснодарского края шквалистый ветер, ливни с градом, - говорят в центре. - На Черноморском побережье ветер до 20 м/с. А днем на курортах будет не теплее 25 градусов. Что же до северных районов Кубани, то там ночью – 11-16 со знаком плюс, днем 19-20 тепла. Немного теплеть начнет только 5 сентября. В юго-восточных предгорных районах днем столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Причем днем, 5 сентября, возможны осадки.

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