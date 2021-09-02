В затопленном ливнями Апшеронске вода откачена из всех домов

фото ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Вода отступает от Апшеронского района. 2 сентября в 18:00 спасатели отчитались о результатах работ по ликвидации подтоплений на территории Апшеронска. За сутки осушены 197 дворов и 110 домовладений. Затопленными до сих пор остаются 20 придомовых территорий.

- Работы по откачке продолжаются: от РCЧC работает 53 человека и 17 единиц техники, – рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На территории города Апшеронска до сих пор сохраняется режим ЧС. Его ввели в 6 утра 2 сентября, когда после продолжительных и обильных ливней вышла из берегов река Пшеха и над 40-тысячным городом нависла серьезная угроза. В Апшеронске срочно развернули несколько эвакуационных пунктов, которые, к счастью, остались пустыми. Сейчас в муниципалитете работают комиссии, оценивающие нанесенный ущерб. При полной или частичной утрате имущества люди могут рассчитывать на компенсацию.

Напомним, что непогода сегодня бушевала и в других районах региона. Поселок Витязево снова подтопило из-за дождей.