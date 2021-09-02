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Общество2 сентября 2021 16:34

Поселок Витязево в Анапе вновь подтопило из-за дождей

В социальных сетях распространяется видео, на котором видно, как машины почти плывут по дороге
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

В крае только утихла непогода, казалось бы, вернулся летний зной. Но синоптики выдвинули прогноз очередных осадков, который накануне оправдался. В муниципалитетах региона вновь идут дожди, а где-то уже борются с подтоплениями.

Так, в поселке Витязево под Анапой образовалось новое подтопление. На видео, опубликованном местным жителем, видно, как машины почти плывут по проезжей части. Но в поселке уже работает откачивающая воду техника. Лужи сходят.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о ситуации в Апшеронском районе Кубани. Здесь из-за прошедших накануне дождей подтопило 217 домов. В муниципалитете введен режим ЧС.

Поселок Витязево в Анапе снова подтопило
Видео: instagram.com/yuraoz/