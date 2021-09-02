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Происшествия2 сентября 2021 11:56

В Сочи убрали упавшее дерево, которое полностью парализовало движение

Оно рухнуло на дорогу в результате разбушевавшейся непогоды
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Дорожники распилили и убрали дерево с проезжей части. Фото: УПРДОР

Дорожники распилили и убрали дерево с проезжей части. Фото: УПРДОР

Утром 2 сентября в Адлерском районе Сочи на трассу упало дерево прямо перед движущимися машинами. Оно полностью парализовало движение, в связи с этим автомобильный затор растянулся практически на 10 километров, до Хосты.

Но спасатели быстро распилили ствол и вывезли дерево на нескольких грузовиках. Сейчас движение на трассе восстановлено.

- Дерево упало из-за сильного порыва ветра. В настоящее время машины уже пустили по всем полосам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что городские службы в Сочи работают в режиме повышенной готовности. По прогнозам на курорте будет штормить еще двое суток.