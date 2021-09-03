В Сочи 3 сентября выпал первый снег

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В Краснодарский край сейчас находится во власти циклона, который прибыл из полярных районов. Из-за этого повсеместно идут дожди, гремят грозы, а накануне бушевал еще и ураган. Едва наступившая осень уже заявила о своих правах. Так, стихия начала разгон с Апшеронского района, где за ночь дожди затопили более двух сотен домов. Продолжила в Анапе, где уже по обыгранному летом сценарию затопило поселок Витязево. И закрепила погода результат градом, который выпал сразу в нескольких городах региона. А вот в Сочи 3 сентября и вовсе наступила зима - на Красной Поляне выпал первый снег.

Стоит сказать, что белые хлопья туристы сейчас наблюдают сразу на нескольких точках. Засыпает горнолыжный курорт в основном на вершинах. Снег падает, начиная с отметки в 2000 метров. Правда, пока белоснежных пейзажей нет - сугробы не появляются.

Отметим, что на Красной Поляне с самого утра отмечались непривычно низкие температуры. За ночь похолодало на 15 градусов. В итоге на самой низкой точке сейчас +16 градусов, однако на вершинах - отметки скорее декабрьские. Так, на Роза Пик, что находится на высоте 2320 метров, температура воздуха около нуля.

При этом синоптики говорят, что нынешнее похолодание хоть и сильное, но все же кратковременное. Уже в выходные дни в регионе отметки начнут повышаться и вернуться к обычным сентябрьским значениям.

Напомним, в прошлом году первый снег в горах Сочи выпал 2 ноября. Правда, тогда осадки были сильнее. Снегопад сопровождал сильный ветер, ночью в горах была настоящая метель.

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