Осень немного напутала: в Краснодарском крае в сентябре аномальное похолодание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Судя по вчерашнему дождю, лето прощаться с Кубанью не хотело. Ливни отмечались сразу в нескольких районах края. Местами количество осадков добавило хлопот коммунальщикам. Так, в последний августовский день дождь смыл дорогу в Усть-Лабинском районе, под водой оказались и несколько придомовых территорий. Сильный ливень был и в Апшеронске, правда, там последствий непогоды не наблюдалось. В День знаний грозовые тучи образовались над несколькими городами. Дожди, которые льют сейчас, принесут заметное похолодание, о котором жители Кубани уже и позабыли - лето выдалось очень знойным.

- Антициклон, который долгое время управлял над европейской территорией России, уходит на восток. Ему на смену пришла ложбина низкого давления, а затем уже хорошо выраженный циклон с фронтальными разделами. Минувшая ночь была теплой, а вот сейчас похолодание будет ощутимым, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, из-за циклона небо будет покрыто плотными облаками. Солнечные лучи не достигают земли и, соответственно, не дают тепло.

- С западной периферии циклона вторгаются холодные воздушные массы. Они сформировались в полярных регионах, и сейчас путь для них открыт. Из-за этого везде наблюдаем повсеместное понижение температуры, - уточняет Роман Вильфанд.

Минувшая ночь на Кубани оказалась теплой. Однако с четверга на пятницу осень проявит себя - температура в кубанской столице выше 12 градусов не поднимется. В предгорных районах и вовсе ожидается +8...+9 градусов - такие отметки прогнозируют, например, в Мостовском и Лабинском районах. На побережье ночью тоже станет прохладнее, однако благодаря нагретому морю температура воздуха там пока ниже 15 градусов не опустится.

НА ЗАМЕТКУ

Пока сентябрь не ставит рекордов. Но все же низкие отметки для многих жителей непривычны. В последний раз аномалии в регионе были зафиксированы 18 сентября 1952 года. Тогда было зарегистрировано -0,1 градуса. Самая низкая температура в сентябре отмечалась в 1970-м - 30 сентября в Краснодаре было минус 2,2 градуса.

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