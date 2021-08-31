Последний летний дождь смыл дорогу в Усть-Лабинском районе

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31 августа ближе к вечеру, лето нанесло последний удар по Краснодарскому краю. Если днем регион изнывал от невероятной жары, то к вечеру сводки МЧС запестрели штормовыми предупреждениями. На Кубань надвигалась непогода. В Усть-Лабинском районе в результате сильного ливневого дождя смыло дорогу на окраине хутора Александровского. Мутные потоки воды, грязи и гравия зашли во дворы трех домовладений - N 53, 55 и 57 на ул. Кавказской. В местном детском саду экстренно организовали эвакуационный пункт. В Александровский срочно выехали глава района и представители ГО и ЧС.

- В каждом из подтопленных домов проживают по двое взрослых, детей нет. Жители остались в своих домах, - рассказали в администрации Усть-Лабинского района.

Поля рядом с хутором уже были подготовлены к севу озимых, и за полчаса проливного дождя рыхлая земля вместе с потоком ушла вниз по дороге, превратив все на своем пути в непроходимое болото. Новая дорога, которую построили всего 3 года назад и которую так ждали живущие здесь люди, всего за несколько минут стала похожа на реку.

По словам местных жителей, последний раз такой разгул стихии здесь наблюдали более 20 лет назад. И то, говорят старожилы, природа вела себя скромнее. В те годы вдоль полевых дорог был выкопан глубокий ров и проложена бетонная труба, по которой земля с водяными потоками стекала к берегу реки Зеленчук. Однако позже за ненадобностью еë убрали. Возможно, это и стало причиной таких разрушений в хуторе.

Удивительно, что непогода отыгралась лишь на окраине хутора и пощадила центр.

1 сентября в Александровском начнутся работы по ликвидации последствий удара непогоды.