В Краснодаре прошел первый снег

Снег быстро превратился в дождь

В краевой центр сегодня впервые заглянула зима. В городе посыпал первый мокрый снег. Правда, редкие снежинки едва успели снять на фото и видео. Снег на глазах снова превратился в дождь.

- Как мимолетное виденье, - написал под «снежным» фото пользователь соцсетей.

Первый снег в местных пабликах назвали дурным и бессмысленным.

Зато южная Красная Поляна сегодня бьет рекорды по зимним осадкам. По прогнозам синоптиков, 20 ноября в горах Сочи ожидается налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах местами гололедица.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что горнолыжные курорты в Сочи засыпало снегом. Власти курорта предупредили туристов и местных жителей об ухудшении погоды.