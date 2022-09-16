Первую в Краснодаре мозаику могли сделать по мотивам фильма «Кубанские казаки»

Самая известная мозаика Краснодара: панно на Доме книги. Фото Валерия Годадзе.

Панно на Доме книги «Я вызову любое из столетий» художника Валентина Папко является одним из символов Краснодара и самой известной мозаикой на зданиях города, но далеко не единственной. 20 сентября в краевом выставочном зале откроется выставка-исследование «Осколки прошлого», исследующая краснодарские мозаики. О них «КП»-Кубань» рассказал один из авторов выставки, искусствовед Алексей Угольников.

Первое панно собрали из пластика

– Темой мозаик я заинтересовался года три назад, когда вел для одного проекта соцсети о монументальном декоративном искусстве. Позже моя однокурсница Дарья Ивакина готовила диплом о мозаиках на территории края, и так родилась идея выставки «Осколки прошлого», которую поддержал мой коллега, историк и сотрудник выставочного зала Антон Капшук, – говорит Алексей. – Мы скооперировались с блогером Динаром Бурангуловым, который тоже изучает тему мозаик, и начали работу над проектом. Больше года мы работали в архивах, читали старые газеты, беседовали с художниками, чтобы составить каталог мозаик Краснодара и часто – установить их авторов.

Алексей Угольников больше года исследовал мозаики Краснодара. Фото: личный архив героя.

Авторы выставки нашли около 60 панно, созданных в 1960-2000 годах на давно закрытом Краснодарском художественном комбинате. Значительная часть уцелевших мозаик находятся там, куда вход посторонним закрыт: в больницах, заводах, пожарных частях. Самой первой мозаикой в Краснодаре, по предположению исследователей, была мозаика в бывшем кинотеатре «Кубань», где потом работали развлекательный центр и магазин одежды.

– Насколько нам известно, она была выполнена в 1960 году и изображала казаков и была посвящена теме сельского хозяйства, изобилия кубанской земли. Мы не нашли снимки панно, но знаем от очевидцев, что оно было в стилистике соцреализма: вероятно, его создателей вдохновил фильм Ивана Пырьева «Кубанские казаки», – добавляет искусствовед. – Уникальность этой утерянной мозаики, по словам художника Николая Туркова, еще и в том, что изображение собрали не из смальты, спеченного стекла, а из пластиковых модулей. Более поздние мозаики делали из смальты и керамической плитки.

Как отмечает Алексей Угольников, в двухтысячные годы и позже новыми владельцами зданий были сбиты не менее 20 мозаик, включая два панно на бывшем ДК ЗИП, а ныне Екатерининском ЗАГС. Их снимки для выставки передал краснодарский фотограф Владимир Никаноров, найти фото других мозаик помог портал «Съ любовью изъ Екатеринодара» и художники-мозаисты.

Самая "молодая" мозаика в пожарной части на улице Мира. Фото: личный архив героя.

Последней мозаикой, выполненной Краснодарским художественным комбинатом, стало панно на здании пожарной части по улице Мира, 56: ее собрали в 2000 году. В правом углу панно есть год создания и инициалы «ОВН»: Онуфриев Виктор Николаевич – исполнитель мозаик на главном корпусе Кубанского госуниверситета и здании бывшего детсада «Сказка», где сейчас клиника Кубанской медакадемии, а вот художник-автор эскиза неизвестен.

Президент МАРХИ приложил руку к цирку

Практически у всех краснодарских мозаик был не один, а несколько авторов: художник мог сам собирать панно по своему эскизу, а мог доверять исполнителям Краснодарского художественного комбината. Бывший главный художник Художественного комбината Николай Турков, создавший вместе с Игорем Шипельским мозаику в детском саду «Сказка», оказал огромную помощь в установлении авторства и дат создания многих панно.

Утраченное панно с фасада бывшего ДК ЗИП. Фото: Владимир Никаноров.

– Автор мозаики на Доме книги живописец Валентин Папко рассказал, что его панно украшает спортшколу на улице Бородина. Художник-исполнитель Игорь Демиденко, который монтировал мозаики на Доме книге и главном корпусе Кубанского госуниверситета, тоже пролил свет на авторство многих мозаик. Живописец Виталий Коробейников был автором мозаики внутри Дома спорта «Динамо», – добавляет Алексей Угольников. – А вот панно на торце этого здания выполнено другим автором, Ольгой Мирошниченко. Еще один известный художник, Владимир Андрющенко, является автором мозаики на институте культуры.

Фрагмент мозаики на здании бывшего детсада "Сказка". Фото: личный архив героя.

Художнику Александру Куземке принадлежит авторство мозаик внутри нашего университета физкультуры, спорта и туризма и в столовой хирургического отделения больницы скорой медпомощи, их исполнителем вместе с ним был Евгений Бахтин. А вот к мозаичному панно на здании Краснодарского цирка, тоже одному из самых старых в городе, приложил руку известный архитектор, бывший президент МАРХИ Александр Кудрявцев и московский монументалист Григорий Дауман. Панно на здании цирка – единственное в Краснодаре, сделанное, кроме смальты, из эрклеза: отходов стекольного производства, стеклянных «камней», что создает эффект его свечения в солнечный день.

Модернистский «Модулор» и «хокку» из смальты

– Если говорить о других примечательных мозаиках, которые может увидеть любой горожанин, назову яркое панно на детском саду № 123 позади ДК ВОС со всадником, которое у меня ассоциируется с русским авангардом и работами Василия Кандинского, – отмечает Алексей. – Обязательно надо остановиться и рассмотреть панно на здании по улице Старокубанской, 114 с «Модулором» французского архитектора-модерниста Ле Корбюзье, символом его системы пропорций, соразмерных человеку.

Модернистский "Модулор" на Старокубанской. Фото: Валерий Годадзе.

В топ самых интересных мозаик Краснодара, по мнению искусствоведа, входят панно на детсаду «Сказка» по улице Зиповской,4/1, жилом доме по улице имени Вишняковой, 53 и школе-интернате по улице имени Мачуги, 80. Последнее, сделанное в абстрактной стилистике, выполнил один из кубанских мастеров реалистической живописи Григорий Булгаков.

Панно в детском саду № 123. Фото: личный архив героя.

– Диптих из двух панно находится в весьма необычном месте, куда было непросто попасть: это траурный зал краевой больницы № 1 имени Очаповского. Его сделал в начале 1980-х годов художник Владимир Андрющенко: мы думали, что панно не сохранилось, а оказалось наоборот, – добавляет искусствовед. – Часть «День» изображает утреннее небо, летящих ласточек и крону дерева, на которую мы смотрим снизу, часть «Ночь» – падающий с ветки одинокий лист. Настроение этой работы – тихая элегическая грусть: этакое хокку в мире мозаики.

БУДЬ В КУРСЕ!

Выставка-исследование мозаик Краснодара «Осколки прошлого» будет работать в краевом выставочном зале (ул. Рашпилевская, 32) с 20 сентября по 9 октября. Она познакомит с фотографиями панно, их создателями и материалами, из которых они сделаны. Стоимость билета – 50-100 рублей.

23 сентября в 18:00 на выставке пройдет лекция Алексея Угольникова о советской мозаике в Краснодаре: вход по билету на выставку.