«Местные крутят пальцем у виска». Как экскурсовод из Уфы открыл Краснодару коммуналки и советскую мозаику

Динар Бурангулов по крупицам собирает историю дореволюционного и советского Краснодара. Фото: Телеграм-канал kizilpasha

Динар Бурангулов уже 4 года живет в Краснодаре. Переехал из Уфы по работе, с которой позже ушел, да так и остался в южном городе. Сейчас он – профессиональный экскурсовод, рассказывает гостям об исторических местах, а местным жителям помогает посмотреть на привычные улочки и старинные дома по-новому. Он первый, кто стал водить жаждущих узнать о дореволюционном Краснодаре в коммуналки, некогда бывшие частью роскошных усадеб екатеринодарской знати. А еще собирает материал для фотокниги о советской мозаике и ее авторах. Как дипломат из Башкирии стал хранителем истории Краснодара, рассказывает «Комсомольская правда» - Кубань».

Динар переехал в Краснодар из Уфы. Фото: Телеграм-канал kizilpasha

Кошмар на улице Северной

После окончания вуза Динар работал в одной из авиакомпаний в Уфе, но несколько лет назад ему предложили переехать. На выбор было два города – Воронеж и Краснодар. Молодой человек долго не думал – выбрал столицу Краснодарского края и поселился в Пашковке – поближе к месту службы. Первые впечатления о Краснодаре были весьма противоречивые – сначала он попал на улицу Северную.

- Когда ехал по ней, смотрел на дома, на хаотичную застройку и подумал – куда я попал, зачем я сюда приехал? – вспоминает Динар. - Но потом прогулялся по Красной, сходил в парк Галицкого и понял, что Северная – не самая красивая из городских улиц. Но первое впечатление было именно таким.

Через несколько месяцев прогулки по традиционным местам надоели, и Динар стал изучать городское пространство в исторической части. Он купил фотоаппарат, стал щелкать старинные особняки, думал сделать серию фото в ретро-стиле. Но потом все поменялось.

Сохранившаяся мозаика на ЗИПе. Фото: Телеграм-канал kizilpasha

- Я сначала просто собирал сведения, где находятся исторические дома, а потом стал интересоваться, кто здесь жил, как сложилась судьба хозяина и самой локации. Потом прочитал книги историков-краеведов, - говорит исследователь. – Пешком прошел от Захарова до Хакурате, от Суворова до Кубанской Набережной, чтобы увидеть весь дореволюционный Екатеринодар. И тогда пришла мысль о том, что надо об этом говорить. Я выкладывал посты в соцсетях, а потом разработал несколько маршрутов.

Южный колорит коммуналок

Динар первый, кто стал водить экскурсии по коммуналкам в Краснодаре. Местные ахали и удивлялись – не верили, что в таких домах до сих пор живут люди. Приезжие с интересом заглядывали в дворики, отмечая схожесть с Астраханью, Ростовом, Одессой и Тбилиси.

Бывшую конюшню Рубежанского тоже переделали под жилой дом. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Это уникальный феномен южного города. Такого нет на севере страны. Местные крутили у виска, говорили - что вы тут ходите, тут ничего интересного и красивого нет. Они думали, что мы приходим на них смотреть. Но нам это не нужно. Просто в этих дворах сохранилось то, что представляет ценность для истории - чугунная лестница, балюстрада, дореволюционный люк или гидрант, - рассказывает Динар. – Теперь на нас так сильно не обращают внимания местные жильцы, бабушки предлагают чай попить. Мы тоже их не тревожим, заходим тихо, смотрим, делаем снимки и идем дальше. В одну коммуналку по договоренности с хозяевами внутрь завожу людей, чтобы прочувствовать атмосферу.

За спиной Динара – особняк купца Василия Рубежанского. Он был построен для промышленника и мебельного магната в 1908 году. Хозяин прожил в нем недолго, во время Гражданской войны был расстрелян. А его величественный дом в советские годы полностью заселили новыми жильцами.

Особняк Василия Рубежанского. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Парадную часть дома в 2000-х расселили, тут сейчас Торгово-промышленная палата Краснодарского края, но в части дома, которая была предназначена для прислуги, до сих пор живут краснодарцы, - говорит Динар. – Пойдемте, посмотрим.

Отреставрированная часть особняка заканчивается, к нему примыкает двухэтажное здание. На окнах – занавески и цветы, во дворе припаркованы машины.

Раньше здесь жила прислуга купца, теперь это коммуналка. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- К непарадному заднему дому в советское время пристроили еще один этаж. А в отдельно стоящем деревянном доме жили кучера Рубежанского. Дальше рос сад. То есть получалась целая усадьба. По такому принципу строились все особняки в Краснодаре. И все со временем были превращены в коммуналки, - поясняет исследователь. – Сюда я тоже привожу экскурсии. Что тут интересного? Это оригинальный кованый козырек над крыльцом, окно погреба с кладкой в виде креста и дореволюционный люк. Вот из этих элементов и складывается картина, как выглядел Екатеринодар.

Коридор коммуналки. Фото: Телеграм-канал kizilpasha

Уходящая эпоха

- На этом пятачке в начале Коммунаров можно увидеть рядом дома, построенные в разное время. Около особняка Рубежанского - дом на пересечении Пушкина и Коммунаров. Он раннесоветский, 1926 года постройки. Его стиль трудно определить, потому что он возведен на стыке двух эпох – с одной стороны, чувствуется дореволюционный стиль, но в то же время есть новые нотки, - продолжает Динар.

Дом на перекрестке Пушкина-Коммунаров построен на рубеже эпох. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Одно из серьезных открытий экскурсовода – парадные в многоквартирных домах, построенных в начале 20-го века в Краснодаре. О них мало кто говорил и писал публично. Подъезды сохранились почти в первозданном виде. Здесь есть оригинальные балюстрады, деревянные окна, плитка на лестничных площадках.

Парадная в многоквартирном доме на Пушкина. Фото: Телеграм-канал kizilpasha

- Многие жители Краснодара, когда узнают, какие тайны хранит их город, пребывают в шоке. Также случилось и с мозаикой. Часть из панно есть на домах, но многие скрыты в зданиях. И сейчас я делаю фотографии, чтобы создать фотокнигу по советским мозаикам. Многие авторы еще живы, я поддерживаю с ними связь, они рассказывают мне, где находятся их творения. Приходится выезжать даже в станицы Краснодарского края. Там тоже много этого «богатства». Хочется сохранить это все, потому что если не следить за историческими артефактами, то они быстро разрушаются, - говорит Динар. – Пример тому дома архитектора Косякина, купцов Котлярова и Лихацкого, которые стоят без реставрации и разрушаются год от года.

В таком состоянии сейчас дом архитектора Косякина. Фото: Телеграм-канал kizilpasha

Краснодар собирает туристов

Тем временем интерес к локальной истории растет с каждым годом. По мнению Бурангулова, жители других регионов стали чаще приезжать в Краснодар, чтобы познакомиться с его историей.

- Запрос большой, ко мне на экскурсии проходит по 20-30 человек. Узнают из соцсетей, а потом хотят посмотреть все собственными глазами, интересно и с пользой провести время, - признается Динар. – Раньше Краснодар рассматривали, как перевалочный пункт с моря и обратно. Теперь люди хотят побродить по старому центру, по Всесвятскому кладбищу, посмотреть, что стало с особняками. У Краснодара огромные туристические перспективы, но, конечно, нужна реставрация и продуманная политика по использованию старинных пространств. Тем более в городе есть хорошие примеры – это дом мецената Лю Трахова и книжный магазин «Чарли». Скоро на Седина откроется винтажный сток в историческом доме.

В особняке на Седина откроют магазин винтажной одежды. Фото: Телеграм-канал kizilpasha

Сейчас Динар готовит новую экскурсию по советскому модернизму. Она расскажет о домах на Красной, барельефах и мозаике, посетители также смогут забраться на обзорную площадку, где увидят Краснодар с необычного ракурса. Еще блогер и исследователь хочет выйти за границы города и будет собирать всех желающих на выездные экскурсии. Первая состоится в конце сентября в Майкоп.