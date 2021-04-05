Дом купца Лихацкого в Краснодаре начнут реставрировать в конце 2021 года

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Перед реставрацией объекта культурного наследия, дома купца Лихацкого, проведен целый комплекс подготовительных работ, в том числе разработана проектно-сметная документация и проведены противоаварийные работы.

- Проектная документация с историко-культурной экспертизой будет готова к концу апреля. В начале лета мы зайдём на государственную экспертизу, она будет готова в течение трех месяцев. Соответственно, выделение средств и начало работ возможно к концу года, - сообщил на планерном совещании в мэрии директор департамента строительства Артём Аганов.

При реставрации в доме купца Лихацкого будут проводить усиление конструкции здания, запланирован ремонт стропильной системы и модернизация всех сетей, также строители отреставрируют фасад.

Стоит сказать, что следующий объект, которым займутся в Краснодаре - Дом культуры Центрального внутригородского округа. Также в работе находятся Дом доходный подрядчика Акулова, Дом жилой Фришкулиди и Дом жилой Пятковой.

- Я на сто процентов уверен, что все объекты мы гарантированно сделаем, и они будут использоваться для городских нужд по общественному назначению — выставочная деятельность, культурные программы и так далее, - добавил мэр Краснодара Евгений Первышов.

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