Взял на таран. В Анапе мужчина сбил с ног полицейского во время конфликта

Мужчину задержали. Фото: пресс-служба ОВД Анапы

Бурный конфликт в Анапе мог перерасти в драку, если бы не подоспевшие полицейские. Сотрудники патрульно-постовой службы заметили потасовку на Театральной площади. Один из полицейских пытался образумить громкую толпу и разговаривал с женщиной. В это время к нему на помощь спешили коллеги. Тут же бежал мужчина, который сбил правоохранителя с ног. Видео с тараном полицейского сняли очевидцы и выложили в соцсети.

- Сейчас все участники конфликта установлены, собранные по данному факту материалы будут направлены для принятия процессуального решения, - рассказали в пресс-службе ОВД Анапы.

Сам налетчик кидаться на людей не сможет, его задержали. Мужчина будет находится под стражей, пока идет разбирательство.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» рассказывала, что в Краснодаре на полицейских напал москвич-наркоман. Мужчина вел себя агрессивно, а позже при нем нашли сверток с марихуаной.