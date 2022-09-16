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Происшествия16 сентября 2022 11:59

На Кубани осудят мать 16-летней девочки, малыша которой нашли убитым в уличном туалете

На время расследования женщину арестовали
Светлана ОВДЕЙ
Приговор женщина ожидает, находясь под арестом.

Приговор женщина ожидает, находясь под арестом.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани осудят мать 16-летней девочки, ребенка которой нашли убитым в уличном туалете. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, эта жуткая история произошла в сентябре 2021 года в Славянске-на-Кубани. 16-летняя Ирина Манько (имя изменено — Авт.) жила вместе с 40-летней мамой и братом в доме по улице Комсомольской. Девочка тогда только поступила в Славянский электротехнический техникум. Правда, проучилась в нем от силы месяц. Посещать занятия, как выяснилось, не могла из-за беременности.

Мама Иры, узнав о положении дочери, решила избавиться от нежеланного малыша. Правда, чтобы избежать слухов, решила в больницу не обращаться. Поговаривали, что женщина колола специальные препараты, чтобы вызвать выкидыш, а еще утягивала живот девочке, чтобы не было подозрений. Но старания женщины не увенчались успехом.

В ночь на 23 сентября 2021 года у Иры начались роды - на свет появилась здоровая девочка. Тогда уже бабушка пошла на крайние меры, она убила новорожденного, задушив его.

- Затем обвиняемая, видя тяжелое состояние дочери, у которой началось кровотечение, решила не обращаться за помощью к врачам. Она оставила девочку одну дома, уехав в другой город, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Но перед отъздом, чтобы скрыть преступление, женщина избавилась от тела новорожденного. Задушенного малыша она выбросила в уличный туалет.

Спустя три дня, 27 сентября, 16-летняя девочка умерла от кровотечения. О ее смерти обвиняемой сообщила подруга подростка, которая пришла в гости.

Девочку похоронили на городском кладбище

Девочку похоронили на городском кладбище

То, что подросток родила несколько дней назад, показало вскрытие. Сначала женщина всячески отрицала то, что ее дочь стала мамой. Но позже во всем созналась – правда вскрылась и тогда, когда тело ребенка нашли в том самом уличном туалете.

Правоохранители завели уголовное дело на мать подростка. Саму женщину на время расследования арестовали. Спустя почти год после страшной трагедии расследование закончилось - дело передали в суд.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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