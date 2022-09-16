На Кубани осудят мать 16-летней девочки, малыша которой нашли убитым в уличном туалете

Приговор женщина ожидает, находясь под арестом. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кубани осудят мать 16-летней девочки, ребенка которой нашли убитым в уличном туалете. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, эта жуткая история произошла в сентябре 2021 года в Славянске-на-Кубани. 16-летняя Ирина Манько (имя изменено — Авт.) жила вместе с 40-летней мамой и братом в доме по улице Комсомольской. Девочка тогда только поступила в Славянский электротехнический техникум. Правда, проучилась в нем от силы месяц. Посещать занятия, как выяснилось, не могла из-за беременности.

Мама Иры, узнав о положении дочери, решила избавиться от нежеланного малыша. Правда, чтобы избежать слухов, решила в больницу не обращаться. Поговаривали, что женщина колола специальные препараты, чтобы вызвать выкидыш, а еще утягивала живот девочке, чтобы не было подозрений. Но старания женщины не увенчались успехом.

В ночь на 23 сентября 2021 года у Иры начались роды - на свет появилась здоровая девочка. Тогда уже бабушка пошла на крайние меры, она убила новорожденного, задушив его.

- Затем обвиняемая, видя тяжелое состояние дочери, у которой началось кровотечение, решила не обращаться за помощью к врачам. Она оставила девочку одну дома, уехав в другой город, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Но перед отъздом, чтобы скрыть преступление, женщина избавилась от тела новорожденного. Задушенного малыша она выбросила в уличный туалет.

Спустя три дня, 27 сентября, 16-летняя девочка умерла от кровотечения. О ее смерти обвиняемой сообщила подруга подростка, которая пришла в гости.

Девочку похоронили на городском кладбище

То, что подросток родила несколько дней назад, показало вскрытие. Сначала женщина всячески отрицала то, что ее дочь стала мамой. Но позже во всем созналась – правда вскрылась и тогда, когда тело ребенка нашли в том самом уличном туалете.

Правоохранители завели уголовное дело на мать подростка. Саму женщину на время расследования арестовали. Спустя почти год после страшной трагедии расследование закончилось - дело передали в суд.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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