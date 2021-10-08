«Беременность скрывали из-за изнасилования»: в истории 16-летней девочки, погибшей после родов в уличном туалете, появились новые подробности

История, произошедшая в конце сентября, потрясла всех жителей Славянска-на-Кубани.

На похороны 16-летней Ирины Манько (имена здесь и далее изменены — Авт.) из Славянска-на-Кубани пришли только самые близкие - о прощании никому не сообщали. Но к могиле несут гвоздики даже те, кто девочку не знал. Ее смерть шокировала всех. Ирина умерла спустя три дня после родов от сильного кровотечения. Она медленно погибала, а близкие вызвали скорую только тогда, когда спасать было уже невозможно…

Об интересном положении узнали только после смерти

Славянск-на-Кубани - в полутора часах езды от Краснодара. Небольшой провинциальный городок окутан зелеными полями и буквально утопает в яблоневых садах. Жизнь здесь идет неспешно. Громких событий немного, да и в криминальных сводках населенный пункт не мелькает. Но история, произошедшая в конце сентября, потрясла всех местных жителей.

- Сначала все обсуждали внезапную смерть 16-летней девочки. Говорили, что она была совершенно здорова и ничем не болела, - рассказывает одна соседка другой в продуктовом магазине. - А через пару дней все вскрылось - бедняжка скончалась после родов.

16-летняя Ирина Манько — студентка Славянского электротехнического техникума. Правда, проучилась в нем она меньше месяца. Она училась по специальности «Отделочные работы».

О темноволосой студентке с хрупкой фигурой здесь почти ничего не знают. В техникуме она ни с кем не общалась. Близких подруг у нее не было, на занятиях — всегда тихоня.

Грызть гранит науки Ирина пришла, будучи уже глубоко беременной - поступила она на девятом месяце. Вот только об этом никто не догадывался. Потому студенты на вопросы о ее смерти то и дело пожимают плечами.

- Слышали только, что родила дома. На парах почти не появлялась. Честно сказать, не помню ее вообще, - говорит парень в красных кроссовках.

- Она ходила в мешковатой одежде, никто и не думал, что она в положении. Я так вообще узнала после смерти, - добавляет девушка, стоящая рядом. - Поговаривают, мамаша руку приложила, больно не хотела, чтобы дочь рожала.

В пяти минутах ходьбы от техникума — школа. Здесь раньше училась Ира. Педагоги от разговоров о выпускнице уходят. - Ира училась удовлетворительно, была скромной. Ни в чем противозаконном, аморальном замечена не была. Извините, не могу говорить, - коротко бросила кудрявая женщина в плаще, забегавшая в школу.

Приехали из Украины на заработки

В Славянске-на-Кубани семья Иры живет чуть меньше пяти лет. В Краснодарский край они перебрались из Украины. Изначально приехали на заработки, а позже решили остаться. Кстати, 16-летняя девочка была не единственным ребенком в семье.

Дом, в котором живет семья, на улице в центре Славянска-на-Кубани знают многие. Фото: ПАВЛОВА Валерия

- К нам переехали отец и мать, вместе с ними четверо детей. Но через время брак дал трещину, родители разбежались, детей при разводе поделили. Муженек, кажется, с двумя сыновьями переехал в станицу неподалеку, - рассказывает жительница улицы, где живет семья. - А Клава осталась в городе с дочкой и младшим сыном — они погодки.

Официально женщина нигде не трудоустроена. На жизнь зарабатывает шабашками — раньше на яблоневых садах, сейчас на картофельных полях работает.

- График у нее ненормированный. Бывает, уедет с рассветом, вернется уже поздним вечером, - говорит знакомая семьи. - Но дети не хулиганили. Летними вечерами около дома собиралась детвора, в том числе и малыши. Ирочка к ребятам относилась с особым трепетом – она очень любила с ними возиться.

Роды принимала мать

Дом, в котором живет семья, на улице в центре Славянска-на-Кубани знают многие. Выбеленная постройка, голубые ставни, чистый двор. То, что происходило за ярко-красным забором 23 сентября, просто ужас. Ранним утром у Иры начались схватки. Криков никто не слышал — подросток вместе с мамой была в одной из комнат дома. Там родительница, говорят, и приняла роды у дочери. На свет появилась девочка, вот только прожила она совсем недолго. Что произошло, правоохранители знают лишь со слов матери подростка.

- По нашей информации, юная мать задушила малышку, - рассказывает наш источник в правоохранительных органах.

Сейчас с мамой разговаривают правоохранители.

После этого погибшую кроху выбросили — нашли ее в уличном туалете во дворе дома уже во время разбирательств. А начались они лишь через трое суток после случившегося.

- Мать девочки вызвала скорую, по телефону она рассказала, что симптомы тревожные. У ее дочери кровотечение, причем не прекращается уже три дня. Врачам женщина объясняла, что все дело в обильной менструации, - рассказывает «КП» - Кубань» источник в больнице.

Женщина грешила на физические нагрузки. Девочка, с ее слов, вместе с ней работала в поле, они собирали картошку. По всей видимости, перетрудилась.

«Она не беременна, это ошибка!»

Выехавшие на место медики, пытались спасти подростка.

- Две скорые приезжали, пытались реанимировать, было видно, как таскают эти колбы, аппараты, кардиограмму, но не удалось. Умерла девчонка... - шепотом говорят соседи.

Правда вскрылась в морге. Причем никаких серьезных исследований не потребовалось — заметить, что девочка недавно родила, смог бы даже практикант. Однако у врачей тут же возникли вопросы — почему подросток не состояла на учете в женской консультации. Ответы потребовали от матери погибшей, но та настаивала на своем.

- Она не была беременна, это какая-то ошибка! - то и дело повторяла женщина.

После смерти несовершеннолетней началось расследование. Правоохранители пытаются выяснить, почему в семье так тщательно прятали беременность, и самое главное — зачем?

Местные жители о причинах лишь догадываются.

- Говорят, что мать еще на ранних сроках специально утягивала девочке живот, чтобы не было подозрений. Да и не раз пыталась спровоцировать выкидыш, вроде какие-то уколы даже делала, - рассказывает женщина, живущая на соседней улице.

Кто отец зверски задушенного и выброшенного в туалет ребенка, пока тоже неизвестно. Кто-то говорит, что Ира встречалась с соседским парнишкой, по слухам гораздо старше. Но есть и другая, более страшная версия, которую обсуждают горожане, — девочка могла стать жертвой изнасилования одного из родственников.

- Иначе зачем бы все это так тщательно скрывали? Родила б она в больнице, такая шумиха бы началась, - судачат жители города.

Похоронили на отшибе

Известно, что сейчас расследуется сразу два уголовных дела. По одному из них проходит мать 16-летней девочки — ее подозревают в смерти по неосторожности, второе - за убийство новорожденного, которое возбудили в отношении погибшего подростка. Пока следствие не разглашает никаких подробностей. Но «КП» известно, что мать подростка уже не раз вызывали на допрос, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Девочку похоронили на краю погоста. Фото: ПАВЛОВА Валерия

- Сделана экспертиза ДНК. Ее результаты помогут выяснить, кто был отцом убитого ребенка, - сказал источник в правоохранительных органах.

Саму Иру похоронили на новом кладбище Славянска-на-Кубани, почти на отшибе. Предали земле только девочку — убитый малыш пока находится в морге.

- На похоронах мать так рыдала, сердце разрывалось, - говорит проходящая мимо бабушки. - Потерять дочь в таком юном возрасте — врагу не пожелаешь....

Невысокий холм буквально в 20 сантиметрах от соседнего захоронения. На деревянном кресте прибита фотография Иры — там она в школьной блузке. Этот снимок — из выпускного альбома. А могила усыпана венками, один из них — от матери - «Любимой дочери, спи спокойно!»

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Лекарства могла купить в ближайшей аптеке»

- На самом деле препаратов, которые могут вызвать выкидыш, немало. Это могут быть обычные лекарства, в которых протиповопоказанием является беременность. Многие из них — бюджетные, и продаются в свободном доступе в аптеке. Получать рецепт для них не надо, - говорит врач-юрист, глава общественной организации «Право на здоровье» Николай Чернышук. – Но принимать лекарства без назначения врача ни в коем случае нельзя. Это опасно для жизни.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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