Мать девочки, подозреваемую в убийстве ребенка после родов в уличном туалете, оставили на свободе

Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ.

О жуткой истории, произошедшей в маленьком городке Славянске-на-Кубани, знают уже далеко за пределами края. Напомним, «КП» - Кубань» сообщала, что 16-летняя первокурсница местного техникума родила в уличном туалете ребенка, которого, по предварительным данным, сама же и задушила. После родов у подростка открылось кровотечение. 39-летняя мать девочки знала об этом, однако не заявляла о случившемся в больницу, боясь широкой огласки. В итоге после трех дней мучений 16-летняя девочка умерла.

Лишь после этого женщина позвонила врачам.

Разбираться в трагедии начали правоохранители. Уже возбуждены уголовные дела по статьям «Смерть по неосторожности», а также «Убийство матерью новорожденного ребенка». Как удалось узнать «КП» - Кубань», мать погибшей 16-летней девочки уже допросили, правда, в СИЗО ее решили не сажать.

- На данный момент ей уже избрали меру пресечения – подписка о невыезде, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Необходимости заключать ее под стражу пока нет.

Расследование продолжается. Для того, чтобы установить точную причину смерти 16-летней девочки и новорожденного малыша, назначены экспертизы. Правда, у правоохранителей уже есть основание полагать, что женщина погубила свою дочь-первокурсницу по неосторожности.

- По некоторым данным, еще во время беременности женщина колола своей дочери препарат, который должен был вызвать выкидыш. Роды оказались преждевременными — малыш появился на свет в сроке 5-6 месяцев, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» правоохранители. - Предположительно, он был здоров, но после того, как девочка появилась на свет, ее задушили. То есть смерть крохи была насильственной

Так ли это на самом деле, покажут результаты экспертиз.

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