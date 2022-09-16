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Происшествия16 сентября 2022 13:07

На Кубани пациент на приеме в больнице ударил ножом врача

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Подозреваемого госпитализировали Фото из архива КП

Подозреваемого госпитализировали Фото из архива КП

Для врача из Армавира очередной рабочий день едва не стал последним. Во время приема пациента работник получил три удара ножом в живот.

Этот жуткий случай, который, к счастью, не закончился трагедией, произошел в городской поликлинике. Как уточняется, около 17:00 в кабинет 29-летнего врача зашел 49-летний пациент. Мужчина раньше уже консультировался с медиком и проходил у него лечение. В какой-то момент пациент резко достал нож. Замахнувшись, начал бить врача в живот. Остановить мужчину ринулись работники поликлиники.

- Довести свой преступный умысел на убийство злоумышленник не смог, поскольку его действия были пресечены очевидцами, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На место трагедии сразу же вызвали в полицию. Мужчину, ранившего врача, скрутили и госпитализировали. Потребовалась помощь и самому нападавшему, который поранился, когда размахивал ножом. Сейчас он находится под наблюдением врачей, но правоохранители в отношении него уже возбудили уголовное дело.

- Вопрос об избрании в отношении него соответствующей меры пресечения будет решен по мере возможности ее применения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление мотива и других обстоятельств совершенного преступления.

А вот за жизнь 29-летнего врача борются его коллеги, после полученных ножевых ранений он находится в реанимации.

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