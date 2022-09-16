На Кубани пациент на приеме в больнице ударил ножом врача

Подозреваемого госпитализировали Фото из архива КП

Для врача из Армавира очередной рабочий день едва не стал последним. Во время приема пациента работник получил три удара ножом в живот.

Этот жуткий случай, который, к счастью, не закончился трагедией, произошел в городской поликлинике. Как уточняется, около 17:00 в кабинет 29-летнего врача зашел 49-летний пациент. Мужчина раньше уже консультировался с медиком и проходил у него лечение. В какой-то момент пациент резко достал нож. Замахнувшись, начал бить врача в живот. Остановить мужчину ринулись работники поликлиники.

- Довести свой преступный умысел на убийство злоумышленник не смог, поскольку его действия были пресечены очевидцами, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На место трагедии сразу же вызвали в полицию. Мужчину, ранившего врача, скрутили и госпитализировали. Потребовалась помощь и самому нападавшему, который поранился, когда размахивал ножом. Сейчас он находится под наблюдением врачей, но правоохранители в отношении него уже возбудили уголовное дело.

- Вопрос об избрании в отношении него соответствующей меры пресечения будет решен по мере возможности ее применения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление мотива и других обстоятельств совершенного преступления.

А вот за жизнь 29-летнего врача борются его коллеги, после полученных ножевых ранений он находится в реанимации.

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