«У него с собой было три ножа!»: Пациент в больнице Армавира обезвредил вооруженного мужчину, когда тот напал на врача

Парень самостоятельно сумел сдержать нападавшего, пока не приехала полиция. Фото: из личного архива героя публикации.

О громком нападении на врача городской больницы Армавира сейчас говорит весь город. Еще бы - во время рабочего дня в кабинет к медику ворвался мужчина с ножом. Не разбираясь, он стал бить доктора, наносив ему все новые и новые удары. Остановить его сумел 32-летний Анатолий Торлин, который ждал своей очереди.

- Незнакомец напал на уролога Стэфана Фотиади, именно к нему я был записан. На часах - около 17:00, я ждал в коридоре, не особо обращал внимание на уходящих и приходящих пациентов. Но во всяком случае нападавшего не приметил, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Анатолий Торлин. - Перед тем как зайти, решил быстро отлучиться по нужде, туалет был буквально в паре метров от кабинета врача. Зайдя в кабинку, я услышал «Помогите, человек умирает!» Естественно, тут же ринулся в коридор.

Крики о помощи доносились из кабинета уролога. Подбежав, Анатолий увидел, как крупный мужчина держит за грудки врача. Парень подумал, что между посетителем и медиком началась драка, хотел разнять. Но потом заметил, что весь халат уролога был в крови.

- Он меня зарезал! - из последних сил сказал медик, теряя сознания.

За жизнь врача борются в краснодарской больнице - сейчас он в реанимации.

В этот момент руку нападавшего держал пожилой мужчина, который был в очереди за Анатолием. Он быстрым движением сумел выбить у него нож и отбросить в сторону. Но оказалось, что буйный посетитель тщательно все продумал.

- Он принес с собой сразу несколько ножей. Когда я забежал в кабинет, он достал уже второе лезвие. Не знаю, как получилось, но одной рукой я оттолкнул врача в сторону медсестер, что стояли у двери, а далее ногой выбил нож и повалил его на пол, чтобы удержать, - продолжает Анатолий. - Признаюсь честно, я находился в шоке, толком даже не разглядел его лицо. Тем более что прижал его к полу. Заметил лишь, что по кабинету были разбросаны какие-то таблетки, которые он с собой притащил.

Пока одни сотрудники больницы пытались оказать помощь своему коллеге, другие - вызывали полицию. А тем временем Анатолий ни на секунду не давал слабину - удерживал нападавшего до приезда правоохранителей.

- Пока пытался утихомирить, спрашивал у него - чего напал ни с того ни с сего? А он мне в ответ - он [врач] меня зрения лишил! Но где уролог, а где глаза? Думаю, что он перепутал кабинеты либо все-таки был не в себе, потому что видел все прекрасно. Не промазал же, когда ножом размахивал, - добавляет «КП» - Кубань» Анатолий Торлин.

В какой-то момент буйный посетитель вытащил из кармана еще один третий нож. К счастью, никому увечья он нанести больше не смог. Правда, когда пытался вырваться и сбежать, поранился.

Когда на место приехала полиция, нападавшего тут же скрутили. Правда, из-за травмы - госпитализировали. Его жизни уже сейчас ничего не угрожает. А вот Стэфана Фотиади пытаются спасти краснодарские врачи - уролог находится в реанимации краевой больницы №1.

- Рад, что смог спасти других сотрудников и посетителей больницы. Ведь в этот момент никого из взрослых мужчин рядом не было - только девушки и старики, - признается Анатолий Торлин. - Лицо врача до сих пор перед глазами стоит, молюсь за его жизнь, очень надеюсь, что спасут, что с ним все будет хорошо.

КОММЕНТАРИЙ СК

- Вопрос об избрании в отношении него соответствующей меры пресечения будет решен по мере возможности ее применения, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - По уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия. Сейчас устанавливаются мотив и другие обстоятельства совершенного преступления.

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