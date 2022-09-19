Такого пекла не было почти 30 лет. Сразу три температурных рекорда зафиксировали на Кубани

Экстремальные метеорологические показатели зафиксировали в Краснодаре, Армавире и Туапсе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные в Краснодарском крае оказались по-летнему жаркими, хотя на календаре - разгар сентября. Солнце припекало сильно, а местами температуры воздуха раскалило до рекорда. Такого пекла не было почти 30 лет. Причем абсолютный максимум был обновлен (!) трижды. Как удалось узнать «КП» - Кубань», экстремальные метеорологические показатели зафиксировали в Краснодаре, Армавире и Туапсе.

Итак, в кубанской столице зарегистрировано 38,4 градуса. Предыдущий температурный рекорд был в 1994 году, когда градусник показывал 37,7 градуса. Отклонение от нормы составило 5 градусов. При этом обычно средние температуры в сентябре в Краснодаре - 23,6 градуса.

- Новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня взят и в Армавире, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» метеорологи. - В городе зарегистрировали 37,4 градуса. Предыдущий максимум был также в 1994-м - тогда было 37,2 градуса. Отклонение от нормы составило 7,7 градуса.

Необычайно жарко было и в Туапсе - в городе воздух прогрелся до 33,3 градуса - это абсолютный максимум для этого дня. Был побит рекорд 1994 года, когда воздух прогрелся до 32,4 градуса.

Стоит сказать, что синоптики считают аномальной не только дневную жару, но и высокие температуры ночью.

- Ночи становятся тропическими - значения превышают +20 градусов. Такое обычно происходит летом, когда стоит зной, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - Отмечу, что для сентября показатели выше 20 градусов - это даже более редкое явление, чем 35-градусные отметки днем.

По прогнозам, в ближайшие дни новых температурных рекордов можно не ждать. На Кубани характер погоды начал меняться - жители края вновь почувствуют дыхание осени. Уже с 19 сентября на территории региона зарядят дожди, которые и снизят температуры. На побережье Черного моря также ожидается похолодание, которое отразится на отметках морской воды.

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